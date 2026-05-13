Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve belediyenin yeni araç filosu, 15 Mayıs Cuma günü hizmete giriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek tören, saat 11.00’de Refik Şevket İnce Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında hem 40 bin metrekarelik sosyal yaşam merkezinin açılışı yapılacak hem de belediye bünyesine kazandırılan 38 yeni hizmet aracı tanıtılacak.

40 bin metrekarelik modern spor Alanı

Atıl durumdaki bir arazinin dönüştürülmesiyle hayata geçirilen komplekste; FIFA standartlarında halı saha, FIBA standartlarında basketbol sahası ve çok amaçlı voleybol-tenis kortu yer alıyor. Proje dahilinde 24 bin metrekarelik yeşil alan korunarak yeniden düzenlendi. Yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve dinlenme alanlarıyla desteklenen merkezde, Şenay Aybüke Yalçın Parkı da tamamen yenilendi. Tesisin özellikle çocuk ve gençler için bölgedeki en önemli spor merkezi olması hedefleniyor.

38 yeni hizmet aracı filoya katıldı

Belediye, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla öz kaynaklarıyla satın aldığı 38 aracı hizmete alıyor. Yeni filoda; hardox kamyonlar, asfalt yama robotu, beko loaderler, yama silindiri ve hafif ticari araçlar bulunuyor. Bu araç yatırımıyla birlikte ilçedeki temizlik, yol bakım ve fen işleri çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor.

"Genel başkanımızın katılımıyla gerçekleşecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, atıl bir alanı modern bir yaşam merkezine dönüştürdüklerini belirtti. Vatandaşların nefes alabileceği, gençlerin güvenle spor yapabileceği bir alan oluşturduklarını ifade eden Önal, "Belediyemizin gücüne güç katacak yeni araçlarımızla birlikte ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm halkımızı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla yapacağımız bu önemli açılışa bekliyoruz," dedi.

