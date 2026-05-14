Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Genel Başkanı Özgür Özel cuma günü İzmir’e gelmesi bekleniyor. İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurların TİS haklarına yönelik yaşanan krizde henüz uzlaşma sağlanamadı. Bu yüzden memurlar Özel’in İzmir’e geldiğinde iş bırakacaklarını ve eylem yapacaklarını belirtti. Bu yüzden CHP İzmir İl Başkanlığı devreye girdi. Memurların örgütlü olduğu sendikanın yöneticileri ile dün saat 16:00’da CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Tüm Bel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Buca ve Narlıdere belediyelerinde ödemelerin ve sözleşmenin normale girdiğini, Buca Belediyesi'nde sadece ödemeler konusunda idare ile görüşüleceğini buna bağlı olarak eylemin sonlanacağını açıklamıştı. Cuma günü yarın yapılacak geniş kapsamlı eylemin kaderinin bugün saat 10:00’da Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile yapılacak müzakere masasına bağlı olduğunu açıklamıştı. Görüşme yapan taraflar saat 11:00'de masadan kalktı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve Sendika yöneticileri memurların karşısına çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Önal: Meclisten yetki alarak durumu iyileştireceğiz

Önümüzdeki ay yapılacak meclis toplantısına, TİS'in önerge ile sunulacağını söyleyen Belediye Başkanı İrfan Önal, “ Birçok defa bir çok yerde durumu anlattım. Kanuni olarak düzenlemeler yapılarak iyileştirilebilecek duruma gelmesiydi. Kanunda kısıt var. O kısıtın kaldırılması hem bizim için hem de diğer belediyelerde gerçekleşebilirdi. Ancak bu güne kadar adım atılmadı. TBBM de bu kanunu kaldırdığımızda bu süreç kaldırılacaktır. Ben TBMM'ye bu teklifi sundum. Bugün sendika yöneticilerimizle yapılan görüşmede, meclisimizden yetki alarak bu durumu iyileştirmek istediğimizi belirttim. Sizlerden de ilgili maddenin değişmesi için TBMM'de destek bekliyorum. Umuyorum gelecek ilk mecliste hep birlikte bu süreci düzeltmiş oluruz" dedi.

Filiz: Eylem ve etkinliklerimiz şuan son buldu

Müzakere sürecini başlattıklarını söyleyen Tüm Bel Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Yaklaşık 1 aydır eylem ve etkinliklerde bulunuyoruz. Çok güzel bir direniş ortaya koyduk. Karşıyaka Belediyesi'nde olduğu gibi önümüzdeki meclis toplantısında görüşülecek. Müzakere sürecini şuan itibariyle başlatmış oluyoruz. Eylem ve etkinlikleri sonlandırdık. Herhangi bir sorun çıkması halinde her zaman olduğu gibi demokratik eylemlerimizi yerine koyacağız. Hem müzakere masası kurulacak hem de mecliste yeni yasa çıkacak” diye konuştu.

Karar sonrası memurlardan itiraz

Öte yandan açıklanan kararın ardından bazı memurlar itirazda bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın TBMM önünde de direniş ve destek çağrısı yaptığını hatırlatan memurlar, kendi aralarında “Yarın Ankara ayağımıza geliyor, eylemleri neden sonlandırıyoruz?” ifadelerini kullandı. Bazı memurların ise düşük sesle “Oyuna geldik, amaç eylem yaptırmamak” şeklinde yorum yaptığı duyuldu.

Anlaşmanın yapılması halinde ise 1 Ocak 2026 tarihinde başlatılan TİS geçerli olacak ve memurlar bu sene içinde geçen ayların ödemelerini alabilecek.