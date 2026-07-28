Son Mühür- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay CHP'nin 38. Olağan kurultayına gelen mutlak butlan kararı ile başlayan ve Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti süreç sonrası kararını duyurdu. Başkan Kınay, Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini sürdürdüğü CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

"Aynı kararlılıkla devam edeceğim"

Kınay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Yaşamım boyunca daha eşit, adil ve özgür bir ülke için yürüttüğüm mücadelemde doğrudan yana duruşumdan hiç vazgeçmedim.

Cumhuriyet Halk Partisi örgütlülüğü ile milletvekili adayı olarak başladığım ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel başkanlığında Karabağlar Belediye Başkanı olarak, büyük bir gururla devam ettiğim yolculuğumu tüm örgütümüz ve dostlarımızla birlikte bugüne kadar aynı inanç ve kararlılıkla yürüttüm.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek halkın iradesini sonuna kadar savunduğumuz bu süreçte, bir mahkeme kararı ile Cumhuriyet Halk Partimizin seçilmiş Genel Başkanı’na ve yönetimine yönelik butlan kararını, delege ve örgüt iradesini yok sayan anlayışı kabul etmem mümkün değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ederek ilkelerimden, inancımdan ve mücadelemden bir adım geri atmadan, seçilmiş Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’de yürüyüşüme aynı kararlılıkla devam edeceğim"

"Karabağlar için daha çok çalışacağız"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay Karabağlar halkı için daha çok çalışacaklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri ve Atatürk’ün ilkeleri ışığında, tüm hukuksuzluk, adaletsizlik ve ilkesizliklere karşı halkımızı korumak adına yenileniyoruz. Hak ettiğimiz daha adil bir kent ve yaşam için aynı inancı paylaşan tüm dostlarla, kimseyi ayırmadan, yalnız bırakmadan Karabağlar için daha çok çalışmaya, yolumuzu izimizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Umut, dayanışma ve kararlılıkla…" sözlerini noktaladı.

Kınay sözlerinin sonunda ise şu dizelere yer verdi;

"Ne geçmiş tükendi ne yarınlar

Hayat yeniler bizleri

Geçse de yolumuz bozkırlardan

Denizlere çıkar tüm sokaklar."

