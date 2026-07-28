Son Mühür- CHP'de yaşanan mutlak butlan kararının ardından parti içinde başlayan ayrışma dalgası, İzmir'deki yerel meclislerin dengelerini de sarstı. Kararların ardından yaşanan istifalar, Karabağlar Belediyesi Meclisi'nde de çoğunluk yapısını tamamen değiştirmesi yönünde. CHP'den istifa eden belediye başkanları, ilçe başkanları ve meclis üyelerinin birçoğu Yeni Parti saflarına katılacaklarını açıkladı. Bir kesim ise siyasi hayatına bağımsız olarak devam etme kararı aldı. Bu istifa ve katılım dalgasıyla birlikte Karabağlar'da uzun süredir süregelen meclis aritmetiği de yeniden şekillenecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın Yeni Parti hakkında kararı da netleşti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Belediye Başkanı Kınay partisinden istifa edeceğini duyurdu. Kınay, kararı almadan önce dün CHP'li meclis üyeleri ile de toplantı yapmış ve kimin istifa edip, kimin istifa etmeyeceğini sormuştu. Yaşanan gelişmeler, Cumhur İttifakı'nın mecliste sayısal üstünlüğü ele geçirdiği yönünde.

Son tabloya göre Karabağlar Belediyesi'nin meclis aritmetiğinde Yeni Partili meclis üyesi 12, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi 15, Bağımsız meclis üyesi 5, CHP'li meclis üyesi 4 üye olarak temsil edilecek.

Uzun: istifalar Cumhur İttifakı'nı öne çıkarırsa, alınacak kararlar bizim onayımıza olur

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, söz konusu meclis aritmetiğini değerlendirerek, "Cumhur İttifakı'nın meclis üye sayısı 15. Meclis aritmetiği yarın belli olacak. Şuanda 5, 6 arkadaşın CHP'de kalacağı konuşuyor. Diğerlerinin ise Yeni Parti'ye geçeceği, 1 meclis üyesinin ise bağımsız kalacağı belirtiliyor. Eğer istifalar Cumhur İttifakı'nı öne çıkarırsa, alınacak kararlar bizim onayımıza olur. Daha netleşmedi, ancak 1 ay sonra saflar tam anlamıyla belli olur. Meclis aritmetiğinde net bir durum gözlemlemedik" diye konuştu.