Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'de vatadandaşın en büyük problemlerinden olan trafik sorununa ilişkin yaptığı açıklamada mevcut tabloyu eleştirerek çözüm önerilerini tek tek sıraladı. 6 öneriyi peş peşe veren AK Partili Kaya bahanelerin arkasına saklandığını ifade etti.

"Çeyrek asırdır gerçek bir ulaşım master planı yapılamıyor"

Saatlerce direksiyon başında kalmak zorunda olduğu caddeleri sıralayan Kaya sosyal medya hesanıda yayınladığı videoda şu ifadede bulundu:

“İzmir’de trafik sorunun çözümü belli. Altınyol’da, Yeşildere’de, Ankara Caddesi’nde saatlerce direksiyon başında beklemek zorunda kalıyoruz. “İzmir göç alıyor, araç sayısı arttı” bahanesinin arkasına saklanarak çeyrek asırdır gerçek bir ulaşım master planı asla yapılamıyor. Oysa çözüm belli. Hem akılcı, uygulanabilir hem de bilimsel yöntemlerle.

İzmir trafiği için 6 çözüm önerisi!

Birincisi sensörler, kameralar ve navigasyon verileriyle çalışan akıllı trafik yönetim sistemlerini devreye almak ve anlık müdahaleler yapmak.

İkincisi milyarlarca lira harcamadan şehir içindeki tıkalı noktaları kentsel akupunktur yaklaşımı ile rahatlatmak. Doğru şerit düzenlemeleri, kavşak revizyonları ve küçük ama etkili dokunuşlarla damarları açmak.

Üçüncüsü alternatif bağlantı yolları üretmek. Trafik yoğunluğu, kapasite ve kullanım verilerine göre yeni ulaşım akslarını planlamak.

Dördüncüsü battıçıktı, köprülü kavşak ve tünel projelerine hız vermek.

Beşincisi toplu ulaşımda tam entegrasyon sağlamak. Deniz ulaşımını maksimum seviyede kullanmak, raylı sistemi büyütmek, farklı ulaşım modlarını gerçek manada birbirine bağlamak.

Tüm bunları yaparken anlık olarak trafiğin içine yapay zekayı entegre etmek. Bunlar yapılırsa ortada trafik sorunu kalmaz. Bunlar sadece 2 yılda yapılabilir. İzmir’in temel sorunu kaynak eksikliği değil vizyon, koordinasyon ve beceri eksikliği.”