CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Mayıs Cuma günü İzmir ziyaretini gerçekleştirecek. İzmir ziyareti kapsamında Özgür Özel, Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar'da temaslarda bulunacak. Tanıtım törenine, açılışlara ve ziyaretlere katılacak olan Özel, Buca Belediyesi programı çerçevesinde Edip Akbayram Etüd Merkezi’ni ziyaret edecek ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi toplu açılış törenine katılacak.

Özel'in İzmir ziyareti öncesinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Buca'mız için gurur günü!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Duman, "Kıymetli hemşehrilerim… Bu cuma, ilçemiz için tarihi bir günü hep birlikte yaşayacağız. Genel başkanımız sayın Özgür Özel'in katılımıyla, Buca'mızın değerine değer katan tam 16 projemizin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Edipo Akbayram Eğitim Merkezi'nden modern seramıza, Kent Belleği sergimizden soğuk hava depomuza, İlber Ortaylı Cumhuriyet Kütüphanemizden tarım okuluna, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nden Çınarlar buluşma noktalarına kadar Buca'mız için ürettiğimiz 16 büyük projemizin açılışını yapmanın coşkusunu yaşıyoruz. Sizleri de bu büyük gurura, bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Bu cuma, saat 15.30'da Yıldız mahallemizdeki Naim Süleymanoğlu Sporium Spor Kompleksi önündeki büyük buluşmamıza tüm halkımızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

