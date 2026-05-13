Son Mühür/ Beste Temel- İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’nın su altyapısını baştan aşağı yenilemek için düğmeye bastı. 150 milyon liralık yatırımla hayata geçen proje; Çiçek, Çay, Muhittin Erener, Cengizhan ve Refik Şevket İnce mahallelerini kapsıyor. Toplam 35 kilometrelik içme suyu hattı ve 2 bin 500 binanın branşman bağlantısı tamamen değiştiriliyor.

Arızaların kaynağı 25 yıllık eski borular

Bölgede su kesintilerine yol açan temel sorun, ekonomik ömrünü tamamlamış şebekeler. Özellikle Şehir Hastanesi güzergahındaki yüksek basınç, 25 yılı deviren eski boruların patlamasına neden oluyor. İZSU ekipleri, bu kaybı durdurmak amacıyla mevcut HDPE boruları daha dayanıklı ve modern malzemelerle ikame ediyor.

Engebeli arazide gece gündüz mesai

Nisan ayında başlayan çalışmalar, bölgenin zorlu coğrafi yapısına rağmen aralıksız sürüyor. İZSU Merkez Bölge Teknik Şube Müdürü Ümit Doğdu, sahadaki durumu şu sözlerle özetledi: "Eğimli ve engebeli sokaklarda sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bazı sokaklarda basınç çok yüksek, bu da eski hattın tamirini imkansız kılıyordu."

Kesintisiz su ve düşük kayıp-kaçak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bayraklı’daki su arızaları ve kronik basınç sorunları büyük oranda tarihe karışacak. Yeni hatlar sayesinde hem su tasarrufu sağlanacak hem de mahalle sakinleri modern standartlarda bir altyapıya kavuşmuş olacak.

