SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetiminin bilgisi dışında, ders saatinde evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildiği iddiasıyla suçlanmış ve gözaltına alınmıştı. İnsan ticareti suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklama talebiyle sevk edilen öğretmen D.T., Adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı. Ocak ayı başında yaşanan ve tepkilere neden olan öğretmen hakkında soruşturmayı yürüten savcının hazırlayacağı iddianame bekleniyor.

Eğitimden Adliye Koridorlarına

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Bornova’daki bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde patlak vermişti. İddialara göre öğretmen D.T., kız öğrencileri ders saatinde okuldan çıkarıp kendi evine götürerek kişisel işlerini ve ev temizliğini yaptırdığı iddia edildi. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte İzmir Valiliği, toplumda infial yaratan bu olaya anında müdahale ederek öğretmeni görevden uzaklaştırdı.

"İnsan Ticareti" Şoku

Olayın sadece bir disiplin suçu değil, ağır bir hak ihlali olduğu kanaatine varan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın kapsamını genişletti. Gözaltına alınan öğretmen hakkında Türk Ceza Kanunu’nun en ağır maddelerinden biri olan "İnsan Ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Hukuk dünyasının ve eğitim camiasının gözü şimdi savcılık tarafından hazırlanacak o iddianamede. Savcının, elde edilen deliller ışığında davanın seyrini belirleyecek suçlamaları netleştirmesi bekleniyor.

Okul Müdürüne Suçlama

Gözaltına alındıktan sonra savunmasında, "12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek" olarak açıklayan D.T., evde bulunan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğu savunmasında söyledi. sürdürdü. Şüpheli öğretmen, asıl meselenin şahsi bir husumet olduğunu ileri sürdü. Okul müdürü hakkında geçmişte "kaçakçılık" yaptığı iddiasıyla resmi makamlara şikayette bulunduğunu dile getiren D.T., mevcut olayın bu şikayeti baskılamak amacıyla kurgulanmış bir komplo olduğunu iddia ederek suçlamaların odağını değiştirmeye çalıştı. Öğretmenin bu iddiasından sonra müfettişlerin, okul müdürünün de ifadesini aldıkları öğrenildi. Şimdi gözler, savcının hzırlayacağı iddianamede.

