Son Mühür- CHP'de İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'na emanet edilen Genel Sekreterlik makamının alt kadrosu da şekilleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık ilk genel başkanlık döneminde 2014-2024 arası Adana'nın Çukurova ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Soner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Özel, adaylığına izin vermemişti...



4-5 Kasım kurultayı sonrası CHP Genel Başkanı olarak yeni bir değişim programı başlatan Özgür Özel'in ''Biz adaylarımızı yapay zekayla belirledik'' dediği 31 Mart sürecinde, CHP'den üçüncü kez adaylığına vize çıkmayan Soner Çetin partisiyle bağlarını kopararak seçime İYİ Parti adayı olarak girmişti.

Sandıktan üçüncü çıkmıştı...



31 Mart Çukurova sandıklarında CHP adayı Emrah Kozay'la girdiği rekabette çok geride kalan Soner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğuna yeniden dönüşünün ardından CHP'ye dönüş yapan isimler arasında yer alıyordu.

Çukurova Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süreçte CHP içinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alan Soner Çetin'in, CHP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine başladığı öğrenildi.

