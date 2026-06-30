Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölgesel ve küresel gücüne dikkat çeken Bahçeli, Türk ordusunun sağlık altyapısına yönelik çok önemli bir çağrıda bulunarak, askeri hastanelerin yeniden ordu bünyesine kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"Askeri sağlık sistemi Milli Beka meselesidir"

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendine has ihtiyaçlarına ve savaş tıbbının önemine değinen Devlet Bahçeli, Türkiye’nin NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olmasının kabul edilemez bir noksanlık olduğunu belirtti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphesiz her hastanemiz kıymetlidir. Fakat askeri sağlık sistemi, savaş ve çatışma anında hızlı refleks ortaya koyan, operasyon psikolojisini ve sevk zincirini kendi içinde barındıran özel bir yapıya sahiptir. Ordumuzun tüfeği kadar, tıbbı da önemlidir. Savaş meydanında kanayan yarayı zamanında sarmak bir hayatta kalma mücadelesidir. Bu nedenle askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi bir lüks değil, doğrudan milli beka meselesidir."

"NATO’nun kalbindeyiz, Ankara hesaba katılmadan adım atılamaz"

Dünyadaki ve ittifak sistemlerindeki değişimlere de değinen MHP Lideri, NATO’nun "NATO 3.0" olarak ifade edilen yeni bir sürecin eşiğinde olduğunu ve Doğu Avrupa’da yeni bir caydırıcılık mimarisi kurulduğunu söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki rolünü şu sözlerle özetledi:

"Gökkubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun, Türkiye bugün NATO’nun bütün kritik başlıklarının tam kalbinde durmaktadır. Müttefik hukukunun gereğini yıllarca gösteren ülkemiz, ittifakın temel kaldıracıdır. Şirazesi kaymış bu dünyada, kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara’yı hesaba katmadan plan yapanlar, ancak kaygan bir zeminde ilerlemeye çalışırlar."

"Terör örgütlerine meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır"

Türkiye’nin haklı savunma ihtiyaçlarını oyalama taktikleriyle geçiştirmeye çalışan odaklara sert mesajlar gönderen Bahçeli, maruz kalınan haksızlıkları fırsata çeviren büyük bir Türkiye'nin var olduğunu hatırlattı:

"Eli kanlı terör örgütlerine meşruiyet elbisesi giydirme devri tamamen kapanmıştır. Türkiye’nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miladını doldurmuştur. Şımarık çocukların ülkemize karşı yürüttüğü provokasyonlar artık geride kalmıştır. Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’ndeki varlığımızı koruyan Türk ordusu; dosta da düşmana da gücünü bir kez daha ispat etmiştir."

Netanyahulu barış mutabakatına tepki

Konuşmasında bölgesel krizlere de değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun uzlaşmaz tavrını eleştirerek, "Netanyahu barışı amaçlayan mutabakatlara direnmeye devam etmektedir" diyerek küresel kamuoyunun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.