"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar hakkında bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı da bulunan Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı belirlenmişti.

Tanrıyar bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınırken, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında da ifadesi alındı. Mahkeme tarafından Tanrıyar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından adliye çıkışında görüntülenen Tanrıyar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı için canımızı feda etmeye hazırız!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tanrıyar, "Cumhurbaşkanı için canımızı feda etmeye hazırız, başka söyleyecek bir şey yok.

Tabii ki kendim teslim oldum. Teslim olmak bile değil bu yani, kendi ayağımla geldim.

Gözaltı kararını öğrendiğimde daha erken gelmek istedim aslında ama maalesef gemideydim.

Gemiden inip yüzme şansım olmadığı için geminin limana yanaşmasını bekledim ve hemen gelip ifademi verdim zaten.

Bir sorun yok yani, her şey gayet yolunda. Çok teşekkür ederim." dedi.

