Son Mühür- Vatandaşın dişinden tırnağından artırdığı, "kara gün dostu" olarak gördüğü ziynet altınlarına organize şebeke el uzattı. Yalnızca devletin yetkili kurumu Darphane tarafından basılabilecek olan altınları, ayarını ve ağırlığını düşürerek yasa dışı üreten dev bir şebeke çökertildi. Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturmada bu sabah şafak vakti düğmeye basıldı. 10 ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda, piyasaya sahte altın süren suç ağına darbe indirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması, aylarca süren takibin ardından meyvesini verdi.

Atölye değil darphane taklidi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir radara takılan şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütüyordu. Hedefte sıradan hırsızlar yoktu, karşımızda kuyumcusundan atölyecisine, kuryelik yapan "çantacılardan" kalıpçılara kadar uzanan profesyonel bir ağ vardı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 71 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Polis ekipleri girdikleri adreslerde adeta yasa dışı birer darphane ile karşılaştı. Operasyonun bilançosu ise şebekenin cüretkarlığını ortaya koyuyor:

Altın basımında kullanılan onlarca profesyonel kalıp,

Piyasaya sürülmeye hazır, ayarı düşürülmüş çok sayıda yasa dışı altın,

Suç organizasyonunu deşifre eden dijital materyaller.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Muhtemelen şebekenin geriye dönük tüm satış trafiği de bu sorgularla aydınlanacak.

Vatandaşın alın teri kimsenin insafına bırakılmayacak

Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önemli bir merkez olan Kahramanmaraş, bu kez sektörün itibarını temizlemek için büyük bir operasyona ev sahipliği yaptı. Soruşturma çok yönlü derinleştiriliyor. Devlet, kendi tekniği ve mührü dışında basılan her gram altının peşinde. Bu sadece bir dolandırıcılık vakası değil; doğrudan ekonomik güvenliğe yönelik bir tehdit.

Bakan Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi. Kimsenin halkın birikimini gasp etmesine göz yumulmayacağını belirten Tunç, "Vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacağız" dedi. Sektörün güvenilirliği bu hamleyle yeniden koruma altına alındı.

Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Hassas yürütülen operasyonun detayları yavaş yavaş netleşirken, yargı kanadı da işi sıkı tutuyor. Başsavcılığın koordine ettiği soruşturmada süreç büyük bir gizlilikle yürütülüyor.

