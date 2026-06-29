Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 935 gün aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturduğu sürecin en etkili isimlerinden biri olan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

Özellikle CHP Genel Merkezi'ne polis eşliğinde girilme sürecinde aktif olarak rol oynamasıyla dikkati çeken Sarıbal, uzun süredir konuşulan bir karara imza atarak örgütlerle ilişkilerini yürütmede kendisine yardımcısı olacak ismi seçti.

Sarıbal'ın yardımcısı Alban...



Muğla eski il başkanlarından 27.Dönem Muğla Milletvekili iş insanı Mürsel Alban, bundan sonraki süreçte örgütlerden sorumlu Orhan Sarıbal'ın yardımcısı olarak görev yapacak.

Mürsel Alban'a Genel Merkez'de kendisine tahsis edilen odasında göreve başladığı bildirildi.

Aralarında İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Adana'nın da bulunduğu il başkanlarını görevden alınmasının ardından sırada 20 il örgütünün daha değişim rüzgarından etkilenmesi bekleniyor.

MYK'da 20 ilde değişim beklentisi...



Özgür Özel'in Grup toplantısında konuşma için kürsüye çıkacağı gün, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK'nın en önemli gündem maddelerinden birinin görevden alınacak örgütler olması bekleniyor.

Orhan Sarıbal'a destek olacak olan Mürsel Alban'ın özellikle Ege Bölgesi'ndeki örgütlenme çalışmalarında aktif rol oynayacağına dikkat çekiliyor.

