Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada kargaşanın arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar anlamlarını yitirmiştir." dedi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın kargaşanın arttığı bir dönemden geçtiğini belirterek, Ankara'daki zirve öncesinde önemli mesajlar verdi.

Ankara’da düzenlenecek kritik zirve öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemin tıkandığını belirterek batılı müttefiklere net mesajlar gönderdi. Dünyanın öngörülemez bir belirsizlik döneminden geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Küresel sistemi tarif eden mevcut tanımlamalar artık anlamını yitirmiştir" dedi.

Gazze ve Lübnan’da yaşanan katliamların insanlık vicdanında derin yaralar açtığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, uluslararası kurumların itibarının tamamen yere serildiğini vurguladı. Türkiye’nin güçlü ordusu ve savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO’nun en büyük güvencelerinden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, Ankara Zirvesi’nin tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini ekledi.

"Katkılarımız göz ardı ediliyor, Külfet adil paylaşılmalı"

Türkiye'nin NATO misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefik arasında yer aldığını belirten Erdoğan, buna rağmen karşılaşılan çifte standarda tepki gösterdi. Savunma harcamalarını artırma taahhütlerine sadık kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın güvenliği için üstlendikleri kritik rolün bazı durumlarda kasıtlı olarak görmezden gelindiğini ifade etti.

İttifak içi dayanışmanın lafta kalmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, savunma sanayii alanında Türkiye’ye uygulanan örtülü veya açık engellerin kaldırılmasını istedi. Müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, adil bir külfet paylaşımı çağrısı yaptı.

"Dar Ssyasi çıkarlar kimseye fayda sağlamaz"

Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Ankara’nın bu konudaki iradesinin net olduğunu belirtti. Türkiye’nin sahip olduğu devasa askeri kapasitenin dışarıda bırakılmasının rasyonel olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefik ülkelere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savunma alanındaki gücünü dar siyasi çıkarlar uğruna dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında, Teksas'tan Ankara'ya uzanan, amasız ve fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmak zorundayız."

"İşgal bitmeden Ortadoğu’ya barış gelmez"

Konuşmasında İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ve bölgedeki tırmanan gerilime de geniş yer ayıran Erdoğan, krizlerin merkezinde Filistin meselesinin yattığını vurguladı. Bölgesel istikrarı baltalamaya çalışan bir "soykırım şebekesi" ile karşı karşıya olunduğunu söyleyerek müttefiklerinden provokasyonlara karşı durmalarını istedi.

Kalıcı barışın tek bir şartla mümkün olabileceğini belirten Erdoğan, "İşgal bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır" diyerek Ankara’nın kırmızı çizgisini bir kez daha ilan etti.