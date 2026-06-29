Son Mühür/ Emine Kulak - Mutlak Butlan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel İzmir’e geldi. Gündoğdu Meydanı’ndan, Pasaport İskele’ye partililerle yürüyen Özel, otobüs üzerinde konuşma yaptı.

Özel: CHP İzmir İl binasını geri alalım dediler, ben ise…

Atanan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü’’yü de konuşmasında değinen Özel, “Canım İzmir, güzel İzmir. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kalabalık ne biliyor musunuz? Bu kalanalık; geçen hafta Pazar akşamı butlan yönetiminin İzmir’de yaptığı görevlendirmeyi bu partinin hiçbir has evladı kabul etmezken birileri kabul ederek İzmir İl Binamız’a, partinin önünden geçmeyecek tipleri toplayarak gelip yaptıkları gece yarısı baskınından sonra İzmirliler dedi ki, gelin o binayı 50 tane çapulcu ile bastılar. Gelin o binayı geri alalım dediler. Ben de onların ne yaptığının ne önemi yok, biz imkanları, binaları geride bıraktık, seçilmedikleri yerlere yerleşmeye çalışanlar hadi bakalım çıksınlar sokağa dedik. Gittiler 3, 5 kişiyle çekilen fotoğraflar bir tarafa… Öfkenizi, kırgınlığınızı, pişmanlıklarınızı anlıyorum ama siz burada oldukça ben bugün İzmir’e normal programımda Bayındır’da sera işçileri ile kahvaltıya geldim, Kiraz’a, Ödemiş’e, Beydağ, Tire’ye gittik. Gittiğimiz her yerde binler, on binlerle karşılaştık. Yazın ortası bu butlancıların işgal ettiği binadan sonra, seçilen arkadaşlarımız bina tuttu, o binaya çay içmeye gideceğim dedin. O yüzden buradan, İzmir’den Türkiye’ye sesleniyorum. Butlancılar 1 elin parmakları kadar ziyaret yaparken, biz çay içmeye 10 binlerle geliyoruz. O haksız hukuksuz karardan sonra İzmir’e gelmiştim. Burayı bariyerlemişlerdi. O gün burada buluşmuştuk. Seçilmiş il başkanın yapacağı çalışmaları olan binadan 50 metre uzakta beni karşıladınız. Butlancılara sesleniyorum. Görüyor musunuz? Sokaklarda, meydanlarda bir şeyler oluyor. Yazın ortasında, sabahın köründe Bayındır’da, Ödemiş’te meydanlar doluyor. Millet heyecanlı, Ayşe Teyze’nin al yazması boynumuzda. Bu millet bir kez daha Atatürk’ün evlatları iktidara yürüyor. Açıkça söylüyorum milletin önünde kimse duramaz. Millet iktidarı değiştirmek için yola çıktı. İktidar yürüyüşünün önünden çekilin. Bu millet tarafında ezilirsiniz. Önümüzden çekilmezseniz, AK Parti’nin kara düzeni ile iş birliği yaparsanız, ne AK Parti’ye ne de partiye atanan butlan yönetimine teslim olmayacağız. Herkes şunu bilsin; Kaybetmeyi alışanları geride bıraktık. Biz kazanan CHP’yiz. Biz bu partiyi birinci parti yapanız. 23 yıl sonra AK Parti’yi ilk kez yeneniz. Bir daha yenilgiye alışmayacağız. Biz kazanacağız” dedi.

“İktidar yürüyüş yolunun önü kesilirse…”

Yanın zamanda vefat eden Kadir İnanır’ın ‘benim adım Tatar Ramazan’ repliğinden örnek veren Özel, “Karşımızda yıllardır iktidarda olan yorulan artık siyasetçiliğe değil, bürokratlara teslim olan, yaşlanmış yorulmuş bir iktidar var. Onlar yolun sonuna geldi biz başındayız. Nasıl ilk başta daha herkesin yüzü yerdeyken, CHP değişirse Türkiye değişecek dediysek, ilk seçimi kazandıysak, nasıl sözlerimizi tuttuysak bir kez daha meydan okuyorum. Kaybetmeye değil, kazanmaya adayız. Buradan çağrıda bulunuyorum. Delegelerimizi geçmişte leke sürmeye çalıştığınız, haysiyet süikastı yaptığınız delegelerimizin bin 4 tanesi imza verdi. Kemal Bey’e oy veren delegeler Kurultay istiyor. En doğru slogan ‘kurultay istiyoruz.’ Kurultayı yapmak partinin iktidar yolunu açmaktır. İktidar yürüyüş yolunun önü kesilirse, AK Parti’nin kazanması hesap ediliyorsa benim adım Tatar Ramazan bu oyunu bozarım. Bu meydan Tatar Ramazan’ların meydanı” diye konuştu.

“Yeni bir siyaset, yoldayız”

Özel, “İşe, hesaba bak. Parti 103 yıl sonra şaha kalkacak, AK Parti’yi yenecek, yüzde 55 alacak sonra bu AK Parti’ye uymayacak. Erdoğan oyun kuracak. Kimse bunu düşünmesin iktidar için ya bir yol bulacağız ya da yeni yol açacağız. Kendiliğinden il başkanlığı ziyareti için geldiğimizde burayı bir kez daha tarihi toplantıya çevirenlerin huzurunda söylüyorum. Yeni bir siyaset, yoldayız. Bu yol, mücadele gençlerin mücadelesidir. Emeklilerin yeni mücadelesidir” dedi.

Güç: Bugün bizim yeniden başlamaya ihtiyacımız var

Görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “ Kuruluşun ve kurtuluşun ismi İzmir. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in dediği gibi hiçbirimize çiçeklerle karşılamayacaklar. Yıllar boyunca binlerce bakanlar, binlerce yasa değiştirdiler. Devletimizin kurullarını kendi oyuncakları gibi kullandılar. Bugün 24 yıl sonunda çiftçinin, gençlerin, evlatlarımızın geleceğinde onlar yok, biz varız. Bugün bizim yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Umutsuzluğa kapılmayınız. Milletimizi ayağa kaldıracak, devletimizi ayağa kaldıracağız. Mücadelemiz devam edecek. Sonunda demokrasi, millet iradesi kazanacak. Bu yolu Özgür Özel ile birlikte yürüyeceğiz. Yaşasın özgürlük mücadelemiz, cumhuriyet” dedi.