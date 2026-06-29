Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personelleri önemli bir organizasyona imza attı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, yasaklı madde ve sanal kumar bağımlılığının bireysel ve toplumsal zararları üzerinde duruldu. Programa katılım gösteren isimler arasında; eski İzmir Valisi olan ve şu anda Denizli Valisi olarak görev yapan Yavuz Selim Köşger de yer aldı.

İllegal sitelerin hedef gözetmeksizin herkese ulaştığını kendi ailesi üzerinden bir örnek vererek açıklayan Köşger, "Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar" dedi.

"Benim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar"

Sanal kumarla ilgili reklamların eşinin telefonuna dahi geldiğini söyleyen Köşger, Şimdi telefonun içinde her şey. Her şey elinizde. Yani neredeyse bizim hanımı bile kumar bağımlısı yapacaklar. Nereden tespit ettilerse telefonunu, 'Size şu kadar avans verdik, hadi bir başlayın bir uçtan oynayın.' Algoritmaları da yazmışlar. Önce bir kazandırıyorlar, sonra hafif hafif kaybettirmeye başlatıyorlar ve hızlandırıyorlar. Ona göre bütün mal varlığınız alınıncaya kadar giden bir süreç yaşatıyorlar." ifadelerini kullandı.

