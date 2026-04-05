Türkiye'de düşen doğum oranlarını artırmak ve anne ile bebeğin gelişim sürecini daha sağlıklı bir zemine oturtmak amacıyla hazırlanan yeni doğum izni yasası, iş hayatındaki milyonlarca kadının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle kamu personelleri ile özel sektör çalışanları arasındaki izin farkını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bu düzenleme, perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kadını yakından ilgilendiriyor. Zincir market çalışanları, meclisten gelecek resmi kararı heyecanla bekliyor.

DOĞUM İZNİNİN 24 HAFTA OLMASI YASALAŞTI MI, SON DURUM NE?

İş Kanunu'nda tarihi bir değişiklik öngören doğum izni düzenlemesi henüz tam anlamıyla yasalaşmadı. Meclis komisyonunda görüşülen ve yasal süreci devam eden teklife göre, kadın çalışanların mevcut sistemde toplam 16 hafta olan (doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta) ücretli izin süresi yeniden şekillenecek. Yeni taslakla birlikte doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılarak, toplam doğum izni süresinin 24 haftaya (6 ay) ulaştırılması hedefleniyor. Ancak bu düzenlemenin resmen uygulanabilmesi için teklifin önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulundan geçmesi, ardından da Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle şu an için özel sektörde doğum izni fiilen 16 hafta olarak uygulanmaya devam ediyor.

A101, BİM, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞANLARI DOĞUM İZNİ 6 AY MI OLDU?

A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi on binlerce personeli bulunan büyük market zincirlerinde çalışan kadınların gözü kulağı da çıkacak bu yasada. Yasa TBMM'den geçip yürürlüğe girdiği andan itibaren, özel sektör çalışanı olan tüm zincir market personellerinin doğum izni resmi olarak 24 haftaya, yani 6 aya çıkıyor. Ancak düzenleme henüz onaylanmadığı için, şu an mevcut uygulamada market çalışanları için de 6 aylık izin hakkı fiilen başlamadı. Süreç tamamlandığında, özel sektördeki tüm kadınlar kamu personelleriyle eşit haklara sahip olacak.

KADIN MEMURLARA VE BABALARA YENİ İZİN HAKLARI NELER?

Yeni yasa tasarısı sadece izin süresini uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda esneklik de getiriyor:

Kadın Memurlar: Doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarken, sağlık durumu uygun olan memurlar doğum öncesi 8 haftalık izninin büyük bir bölümünü çalışarak geçirip, bu süreyi doğrudan doğum sonrasına aktarabiliyor. Böylece anneler bebekleriyle kesintisiz olarak çok daha uzun süre vakit geçirebiliyor.

Babalık İzni: Düzenleme, babaları da sevindiriyor. Mevcut durumda 5 gün olarak uygulanan ücretli babalık izninin, yeni yasa tasarısıyla birlikte 10 güne çıkarılması bekleniyor.