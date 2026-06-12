Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grupbaşkanı Özgür Özel, acı bir gün yaşayan yakın bir dostunu yalnız bırakmamak adına bugün İzmir programını gerçekleştirdi. Arkadaşının vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere kente ayak basan Özel’in ilk durağı ise parti örgütü oldu.

Vekil Murat Bakan ve Ümit Özlale eşlik etti

Cenaze merasiminden önce CHP İzmir İl Binası'na gelen Özgür Özel, burada partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Çok sayıda partilinin hazır bulunduğu il başkanlığı ziyaretinde Özel’e, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ile Ümit Özlale de eşlik etti.

Başkanvekilliklerinin düşürülmesine ne dedi?

İl binasında partililerle bir araya gelen ve gündeme dair kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel, toplantının tamamlanmasının ardından cenaze merasimine katılmak üzere CHP il binasından ayrıldı. Ayrılırken partililerle fotoğraf çekildi. Basın mensuplarının Ali Mahir Başarır'ın, Gökhan Günaydın'ın başkanvekilliklerinin düşürülmesi hakkında soruları ise yanıtsız kaldı.

Son yolculuk Büyük Hatay Camii'nden Pınarbaşı'na

Özgür Özel, il binasındaki temaslarının ardından doğrudan cenaze namazının kılınacağı Karabağlar'daki Büyük Hatay Camii'ne geçti. Hayatını kaybeden merhumenin cenazesi, burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecek. Özel’in de Büyük Hatay Camii’ndeki törenin ardından, defin işlemlerine katılmak üzere Pınarbaşı’na gideceği öğrenildi.