Son Mühür- Pandemi döneminde toplumsal yaşamımızın en önemli parçası haline gelen N95 maskesi Gaziemir'de ilginç bir tartışmanın da öznesi oldu.

Geçtiğimiz yıl İzmir'i kasıp kavuran orman yangınlarından olumsuz etkilenen bölgeler arasında yer alan Gaziemir'de, belediye yönetiminin 4 bin adet N95 maskesi aldığı ortaya çıkmıştı.

Orman yangınlarına karşı mücadele için alındığı belirtilen binlerce maske, Denetim Komisyonu'nun da gündemine girdi.

811 bin liralık N95 maskesi...



Denetim Komisyonu'nun AK Partili üyesi İbrahim Kaya, 'toplamda 811 bin lira bedelli maskelerin neden belediyenin Sağlık Müdürlüğü'nce alındığını sorduğumuzda,

''Aslında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nce orman yangınlarına karşı mücadele için alındı. Ancak onların bütçesi olmadığı için Sağlık Müdürlüğü üzerinden alım yapıldığı'' belirtildi bilgisini paylaştı.

Bu sorular yanıt bekliyor...



''Söz konusu maskelerin dağıtımıyla ilgili belge istediğimizde bize iki adet kolinin fotoğrafını gösterdiler ancak ortada maskelerin dağıtıldığına dair hiçbir bilgi ve belge yok'' vurgusunda bulunan Kaya,

''İşin en ilginç tarafı, maskelerin alındığı iddia edilen firmayı aradığımda aldığım cevap oldu. Bana, söz konusu firma maske satışlarının olmadığını söyledi. Ünal Işık yönetimindeki Gaziemir Belediyesi'nin binlerce N95 maskesinin hem alımı süreciyle hem de dağıtımıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapması gerektiği ortada.

Söz konusu maskeler, maske satmadığını söyleyen bir firmadan kim tarafından, nasıl alındı? Alındığı iddia edilen ve kimsenin görmediği binlerce maske kime, ne zaman dağıtıldı? soruları cevap bekliyor'' hatırlatmasında bulundu.

