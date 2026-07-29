Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, basketbolda yeni bir yapılanmaya giderek düğmeye bastı. Türk basketbolunun lokomotifi, yetiştirdiği oyuncularla basketbolumuzun medar-ı iftarı olan Karşıyaka, basketbolda harekete geçti.

“Kandemir ve Karabulut ile yollar ayrıldı”

Geçtiğimiz sezon mucizevi basketle takımı ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir ve genel menajer Çağlar Karabulut ile yollar ayrılırken yeşil-kırmızılılardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda başantrenörlük görevine Nenad Markovic’i getirdi. Karşıyaka Basketbol Şube, bugün saat 19.12’de resmi sosyal medya hesabından Markovic’i açıklayacak. Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski başantrenörü yuvaya döndü. Boşnak antrenörün Karşıyaka’yı ve İzmir’i sevmesi transfer sürecinde etkili oldu.

“Kaf-Kaf’ın başantrenörü Marko Paşa oldu”

Nenad Markovic 9 yıl sonra Karşıyaka’ya geldi. Tecrübeli başantrenör, pazartesi günü İzmir’e geldi ve Turgay Büyükkarcı ile yapılan görüşmelerden sonra teklifi kabul etti. Markovic ile Büyükkarcı’nın ikili ilişkisi ve diyalog süreci transfer sürecini hızlandırdı. Karşıyaka taraftarların ve basketbolseverlerin yakından tanıdığı, taraftarların diline pelesenk olan namı-diğer Marko Paşa, yeni sezon için kolları sıvadı.

“Nenad Markovic, kolları sıvadı”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni başantrenörü’nün ilk önceliği kadroyu kurmak olacak. Bugün Çeşme’de bir araya gelen Markovic ile Turgay Büyükkarcı, takımın geleceğini masaya yatırdı. Edinilen bilgilere göre Nenad Markovic, bir iki gün içerisinde Bosna Hersek ziyaretinde bulanacak. Memleket ziyaretinden sonra Karşıyaka’ya geri dönecek olan Marko Paşa, ivedilikle transfer çalışmalarını sürdürecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda, yönetim ve başkan ile görüşen Nenad Markovic, yeşil-kırmızılıları ligde tutarak play-off oynatmayı hedefliyor. Disiplinli yönü ve çalışkan özellikleriyle bilinen Bosna Hersek’li başantrenör, yeşil-kırmızılılara gelmesiyle beraber transfer sürecini hızlandıracak.

“Yunanistan Ligi’nden Kaf-Kaf’a geldi”

Karşıyaka Spor Kulübü’nde 2016-2017 sezonunda görev alan Nenad Markovic, yeniden Kaf-Kaf’a döndü. Yuvaya geri dönen deneyimli başantrenör, zor dönemlerden geçen Karşıyaka Spor Kulübü’nün tekrardan ayağa kaldırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi’nde Panionios takımını çalıştıran Nenad Markovic’in takımı ligden düştü. Boşnak antrenörün Karşıyaka’daki sezon performansı merak ediliyor. Türk basketboluna hakim olan Marko Paşa, Trabzonspor, Gaziantep ve Bursaspor takımlarında görev aldı. Tecrübeli başantrenör, çalıştırdığı takımlarda savaşçı ruhu ve mücadeleci kimliğiyle biliniyor. Başarılı oyunculuk kariyerinden sonra uzun yıllar antrenörlük yapan Markovic, Yugoslav basketbol ekolünü Türk basketboluna yansıttı.