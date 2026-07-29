Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönüşümün sadece eski yapıların yenilenmesinden meydana gelmediğini belirten Önal, asıl hedefin vatandaşların haklarını gözeterek daha güvenli ve afetlere dayanıklı bir Bayraklı oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Başkan Önal, kentsel dönüşümün siyasi polemiklerden uzak tutulması gerektiğini ifade ederek, bu sürecin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.

"Amaç güvenli konutlar oluşturmak"

Açıklamasında vatandaşların hak kaybına maruz kalmamasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Önal, dönüşüm çalışmalarının adil ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bayraklı'nın deprem gerçeğiyle yaşayan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Önal, güvenli yapılaşmanın hem bugünün hem de gelecek nesillerin yaşamı açısından büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı.

Merkezi idare ve finansman desteği!

Kentsel dönüşümün sadece belediyelerin çabasıyla başarıya varamayacağını ifade eden Başkan Önal, merkezi idarenin desteği, uygun finansman modelleri ve tüm paydaşların iş birliğinin sürecin güçlenmesi ve hızlanması açısından kritik rol oynadığını söyledi.

"Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık"

Vatandaşlara da çağrı gerçekleştiren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediyenin teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini devam ettireceğini ifade etti.

Önal, sözleşmelerini değerlendirmek isteyen, teknik bilgiye talep duyan veya kentsel dönüşüm süreciyle ilgili soruları olan tüm vatandaşların belediyeye müracaat edebileceklerini söyleyerek, "Komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.