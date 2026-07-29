İzmir Ödemiş'te meydana gelen ot yangını kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytin bahçelerini etkisi altına aldı. İnönü Mahallesi'nde dere kenarında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Polis, itfaiye ve orman ekiplerinden seferberlik!

Yangın ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve Ödemiş Orman İşletme Şefliği ekipleri intikal etti. Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçmek amacıyla koordineli şekilde müdahale gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri de çalışmalara katıldı!

Yangınla mücadelede mahalle sakinleri de ekiplere destek sağladı. İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, vatandaşlarla birlikte hortum kullanarak söndürme çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Kontrol altına alındı!

Yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürüldü.