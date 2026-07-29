İzmir ve Aydın'da çok sayıda konut ve inşaat projesine gerçekleştiren iş insanı Mukan Perinçek'in konkordato başvurusu mahkeme tarafından değerlendirmeye alındı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Perinçek hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine karar verdi.

Mali sıkıntı iddiaları gündemdeydi!

Mukan Perinçek'in yönetmekte olduğu inşaat şirketiyle ilgili son günlerde mali sorun yaşandığına yönelik iddialar kamuoyunda sıkça zikrediliyordu. İzmir ve Aydın'da süren projeler sebebiyle çok sayıda hak sahibinin gelişmeleri yakından izlediği ifade edilirken, Perinçek'e uzun süredir ulaşılamadığı ve telefonlarına cevap vermediği yönündeki iddialar da kamuoyunda büyük yankı uayndırmıştı.

Aydınspor'un efsane başkanı olarak da biliniyor!

İş dünyasının dışında spor camiasında da tanınan Mukan Perinçek, geçmiş yıllarda Aydınspor'da başkanlık görevini üstlenmiş ve kulübün önemli isimleri arasında kendine yer bulmuştu.

Oğlu için de konkordato kararı verilmişti!

Perinçek ailesine yönelik konkordato süreci daha önce de gündemde kendine yer bulmuştu. Mukan Perinçek'in oğlu Hakkı Görken Perinçek'in yönetiminde olan Görki İnşaat Taahhüt Turizm Talih Oyunları ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Perga Yapı Enerji Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için de İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu gerçekleştirilmişti.

Mahkeme, söz konusu başvuruyu değerlendirmeye alarak 24 Haziran'dan geçerli olmak üzere Hakkı Görken Perinçek ve ilgili şirketler hakkında üç aylık geçici mühlet kararına hükmetmişti.

Efsane başkan Mukan Perinçek kimdir?

Mukan Perinçek, 1952 yılında Aydın'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini tamamlayan Perinçek, daha sonra Ankara’da Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’ni bitirmiştir. İnşaat mühendisi unvanını aldıktan sonra ise belediyelerde çalışmış, daha sonra ise inşaat sektörüne adım atmıştır. İnşaat sektörünün dışında sporla da ilgili olan Perinçek, Aydınspor kulübünde başkanlık yapmış ve efsane başkan olarak anılmıştır. Aydınspor'u şampiyon yaparak kulübün 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Mukan Perinçek evli ve 2 çocuk babasıdır.