CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyecekleri yol haritası ise merak konusuydu. Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda istifa ve YENİ Parti'ye geçiş gündeme geldi.

CHP'li belediye başkanlarının ve ilçe başkanlarının tavrı netleşirken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da kararını verdi. CHP'den istifa ettiğini açıklayan Başkan Mutlu, siyasi yaşantısına YENİ Parti bünyesinde devam edeceğini duyurdu.

"Var gücümle çalışacağım!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu, "Bu karar, makam ve unvanların ötesinde, ortak akıl ve yenilenen bir heyecanla halkımıza daha iyi hizmet etme sorumluluğunun sonucudur. Yine aynı azim, şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle, hiç kimseyi ayırmadan kentimiz ve yarınlarımız için var gücümle çalışacağım" dedi.

19 meclis üyesi de istifasını sunacak!

Kararın hayırlara vesile olmasını dileyen Mutlu, "Halkın sesini dinleyerek değişim iradesini cesaretle sahiplenen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan YENİ Parti çatısı altında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kararımın ülkemiz, kentimiz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca önümüzdeki günlerde CHP’li 19 belediye meclis üyesinin de istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağı öğrenildi. Toplamda Konak Meclisi'nde 26 tane CHP'li belediye meclis üyesi bulunurken bu geçişlerle birlikte sayı 7'ye düşmüş olacak.