Dünyaya kadın olarak gelmek güzel ama kadın olarak yaşamak zor. Eğer çalışan bir kadınsanız hem işte hem de evde durmak yok yola devam! Her sabah erken kalk kocana, çocuklara kahvaltı hazırla apar topar bir şeyler atıştır. Hadi doğru işe... Çocuklar okula... Yolda 'başıma bir şey gelir mi?' diye düşün! 'Çocuklar okula vardılar mı?' diye kaygılan.

İşe gidiş bir macera...

Metro seferi aksıyor, yürüyen merdiven yürümüyor, tam merdivenin başına geldin şemsiye ters döndü. Neyse binbir zorlukla yürüyen merdivenden yürümeye çalışıyorsun. Normal merdiven yok. Birisi karşıdan üstüne geliyor. Nasıl olsa merdiven çalışmıyor diye yan tarafta olana değil sana ait merdivene yönelmiş. Bir de sana çarparak geçiyor. Henüz 17-18 yaşında bir delikanlı ama daha bu yaşta feleğin çemberinden geçmiş bıçkın biri, biri bir söz söylese de saldırsam modunda... Geçip gidiyor. Bizim oğlan da büyüyünce böyle mi olacak? Yok canım! Biz öyle yetiştirmiyoruz. Peki toplum? Okul önlerinde, arka solaklarda satılan şeker diye yutturulan yasaklı maddelerden nasıl koruyacağız?

Yasaklı madde başa bela...

Ünlülerin isimleri paylaşılıyor. Bu çocukları özendiriyor mi? Anne olarak hep konuşuyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar?

Bir tarafta kadına şiddet, diğer tarafta yasaklı madde batağı... Nereye gidiyoruz?

Kadın...

"Cennet anaların ayakları altındadır" diyen peygamber efendimize, "Bu dünyada her şey kadının eseridir" diyen ulu önderimize saygı duyan erkekler, neden kadına hem de çocuklarının önünde kadına şiddet uygular? Bunun sevgiyle bir alakası olabilir mi?

Metro ineceğini durağa geliyor. Koşarak işe yetişiyorsunuz. İş yerinde elemanınıza yapması gerekeni hatırlatıp, yol göstermeye çalışınca mobbing yaptığınız iddia ediliyor. İşleri bitirip eve gidiyorsunuz.

Çocuklar okuldan, eşiniz işinden geliyor. Siz yemek hazırlığındasınız mutfakta... Çalışmak bitmiyor. Çocuklar bilgisayar başında, eşiniz elinde televizyon kumandası uyukluyor.

Sofrayı kurup herkesi çağırıyorsunuz. Ailecek yemek yeniyor. Sonra siz yine çalışmaya devam. Eşiniz yarın giyeceği gömleği soruyor. Bulaşığı bırakıp ütüye koşuyorsunuz. Evde de mesaiye devam...

Ev kadını da farksız...

Çalışan kadının temposu böyle, ev kadını da farklı değil. Evin içinde temizlik yap, çocuklara bak. Yemek pişir. İş hiç bitmiyor. Kadın olmak zor.

Bundan sonra sımsıcak aile hayatı ve yaşam ile ilgili gözlemlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu ilk yazıydı. Okuyarak seveceksiniz...