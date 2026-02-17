Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hemşehri İletişim Merkezi’ne iletilen başvurular üzerine ücretsiz engelli ulaşım kartının adında değişikliğe gitti. İzmirim Kart üzerinde yer alan “Engelli” ibaresi kaldırıldı, yerine “Özel” ibaresi getirildi. Bundan sonra düzenlenecek ücretsiz kartlar “Özel Kart” adıyla kullanılacak.

Mevcut kartlar yenilenebilecek

Yeni düzenleme kapsamında basılacak kartlarda “Özel” ibaresi yer alacak. Mevcut kart sahipleri, talep etmeleri hâlinde kartlarını yenileyebilecek. Yenileme işlemi nedeniyle oluşan kart bedeli başvuru sahibi tarafından karşılanacak.

Ücretsiz kullanım koşulları

Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyen kişiler, belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Bu hak, birden fazla olmamak kaydıyla refakatçiyle birlikte seyahat imkânını da kapsıyor.

Başvuruda belge zorunluluğu

Başvurular Kart Başvuru Merkezleri’ne şahsen yapılıyor. Fotoğraflı kimlik belgesinin ibrazı zorunlu tutuluyor. Nüfus cüzdanının aslı, son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve güncel engelli kimlik kartı da başvuru sırasında isteniyor. Belge ile doğrulama zorunluluğu nedeniyle “Özel Kart”ın dijital versiyonu bu aşamada oluşturulamıyor.