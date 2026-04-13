Özellikle yerli üretim şartının getirilmesi ve fiyat üst sınırının güncellenmesi otomotiv piyasasında olağanüstü bir hareketlilik yarattı. Milyonlarca vatandaş otomobil bayilerine akın etmeden önce hangi marka ve modellerin kapsama girdiğini büyük bir heyecanla öğrenmeye çalışıyor.

Yeni yasaya göre ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç satın alabilmek için belirlenen fiyat üst limiti vergiler dahil yaklaşık 2 milyon 874 bin lira seviyesine yükseldi. Ancak bu büyük fiyat avantajından faydalanmak isteyen alıcıları oldukça önemli ve yeni bir kural bekliyor. Satın alınacak aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim bantlarından çıkması gerekiyor. Ayrıca bu yolla alınan otomobillerin tam 10 yıl boyunca başkasına satılamayacağı veya devredilemeyeceği yasa metninde açıkça ifade ediliyor. Bu köklü değişiklikler piyasadaki talebi anında yerli üretim modellere doğru kaydırıyor.

ÖTV muafiyetli araç alma şartları 2026 kimler faydalanabilir

Engelli bireylerin devletin sunduğu bu haktan faydalanabilmesi için bazı katı sağlık ve belge şartlarını eksiksiz yerine getirmesi zorunlu hale geldi. Güncel düzenleme kapsamında sadece yüzde 40 ve üzerinde ortopedik engeli bulunan vatandaşlar bu avantajlı kapsama giriyor. Bununla birlikte başvuru yapacak kişinin mevcut sağlık durumu sebebiyle sürücü belgesi alamayacak durumda olması kuralı aranıyor. Devlet yetkilileri bu sert kurallar sayesinde gerçekten ihtiyacı olan kişilerin araç sahibi olmasını ve geçmişte yaşanan suistimallerin tamamen engellenmesini hedefliyor.

Hangi model arabalar ÖTV'siz satılacak 2026 güncel liste

Yerli üretim şartının resmen devreye girmesiyle engelli vatandaşların tercih edebileceği model havuzu da kesin olarak netleşti. Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren dev fabrikalarda üretilen popüler araçlar yeni düzenlemenin merkezinde yer buluyor. Müşterilerin bayilerde sıraya girdiği ÖTV muafiyetli başlıca otomobil listesi şöyle sıralanıyor:

Togg T10X ve yeni T10F serisinin standart ile uzun menzilli tüm versiyonları

Fiat Egea ailesinin Easy, Urban, Lounge ve Limited donanım paketleri

Renault firmasının yerli üretim Clio, yepyeni Duster ve sevilen Megane modelleri

Toyota Corolla sedan modelinin 1.5 benzinli ve Multidrive S otomatik vites seçenekleri

Hyundai markasının i20 hatchback ve Bayon SUV serisine ait popüler donanım paketleri