Bingöl Yedisu'da meydana gelen trafik kazası acı bir sonla sonuçlandı. Kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesinin ardından 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Yedisu-Karlıova kara yolunun Elmalı köyü mevkiinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 HT 1539 plakalı otomobil, ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Ekipler bölgeye intikal etti!

Kazayı görenlerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti. Ekipler bölgeye ulaşırken, araçta bulunan kişileri kurtarmak için çalışma gerçekleştirildi.

Araçtan çıkarılan Ö.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaralı hastaneye götürüldü!

Kazada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin tamamlanmasıyla beraber Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Vefat eden Ö.K’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.