Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekipleri teyakkuza geçirdi. Gökçebayır köyü yakınlarındaki Kızılçeşmeler mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, kısa sürede ormanlık alanı da etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele!

İhbar sonrasında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve polis ekipleri yangın bölgesine intikal etti. Yangına hem hava araçları hem de kara ekipleriyle eş zamanlı müdahale gerçekleştirilirken, alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çalışma gerçekleştirildi.

Kontrol altına alındı!

Ekiplerin koordineli müdahalesi neticesinde orman yangını kontrol altına alındı. Böylece alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçramasının önüne geçilirken, olası daha büyük bir afet de engellendi.

Soğutma çalışmaları sürüyor!

Yangının kontrol altına alınması sonrasında bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.