Kazanın, akşam saat 20.00 sıralarında D-750 kara yolunda meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, M.Y. kontrolündeki 01 SC 813 plakalı otomobil, çalıştığı iş yerine dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Ecvet Enes Çay kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi!

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan 24 yaşındaki Ecvet Enes Çay'a müdahale gerçekleştirdi. Yapılan kontrol sonucunda genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Trafik kontrollü bir şekilde sağlandı!

Kaza sebebiyle D-750 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrasında trafik akışı yeniden normal hale geldi.