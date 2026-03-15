Ramazan Bayramı ile okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi, şehirlerarası ulaşımda hareketliliği artırdı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, özellikle İstanbul çıkışlı seferlerde yoğunluk yaşandığını ve ana seferlerde doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bayram öncesi seferlerde yoğunluk artıyor

Birol Özcan, geçmiş yıllarda bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ve ardından ek seferlerin devreye alındığını hatırlatarak, bu yıl da benzer bir yoğunluk beklendiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini belirten Özcan, bayram tatili ile okullardaki 10 günlük ara tatilin aynı döneme denk gelmesinin talebi daha da artırdığını ifade etti.

Özcan, “Bayram ve ara tatil döneminin sektörde önemli bir hareketlilik yaratmasını bekliyoruz. Ana seferlerde doluluk oranı şimdiden yüzde 90 seviyelerine ulaştı” dedi.

Günlük otobüs sayısı son aylarda düştü

İstanbul Esenler Otogarı’ndaki sefer sayılarında son dönemde ciddi bir gerileme yaşandığını belirten Özcan, günlük otobüs sayısının son 2,5 ayda yaklaşık 700’e kadar düştüğünü söyledi.

Özcan, geçmiş yıllarla kıyaslandığında önemli bir düşüş yaşandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha önce İstanbul Esenler Otogarı’nda günlük otobüs sayısı 1500 ile 1800 arasında değişiyordu. Daha eski dönemlerde ise bu sayı 2000’in üzerine çıkıyordu.”

Bayram döneminde sefer sayısının artması bekleniyor

Bayram yaklaşırken otobüs seferlerinde yeniden artış yaşanacağını vurgulayan Özcan, günlük sefer sayısının 1200 ile 1400 arasında olmasının beklendiğini ifade etti.

Artan yolcu talebiyle birlikte özellikle ana hatlarda doluluk oranlarının yükseldiğini belirten Özcan, bayram döneminin otobüs işletmeleri için önemli bir gelir fırsatı oluşturduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara “otogar” uyarısı

Bayram tatili için seyahat planı yapan vatandaşlara da uyarıda bulunan Özcan, yolcuların yalnızca otogarlardan hareket eden otobüsleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Korsan taşımacılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Özcan, güvenli ulaşım için resmi otogarların kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Online bilet platformlarının komisyonu tartışma konusu

Sektörün önemli sorunlarından birinin de çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı yüksek komisyon oranları olduğunu belirten Özcan, bu oranların yüzde 12 ile 15 arasında değiştiğini ifade etti.

Özcan, “1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesiliyor. Bu durum firmaların gelirini ciddi şekilde azaltıyor” dedi.

Komisyon oranlarının yüzde 5 seviyesine düşürülmesi için sektörde alternatif bir sistem üzerinde çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Artan maliyetler firmaları zorluyor

Özcan, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın otobüs işletmelerini zor durumda bıraktığını söyledi. İstanbul’da şehirlerarası otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmak zorunda kalmasının firmalara ek maliyet getirdiğini belirten Özcan, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kullanılmasına izin verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Ücretsiz servis uygulaması da tartışılıyor

Otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalara ek maliyet getirdiğini dile getiren Özcan, düşük yolcu sayısıyla yapılan servislerin işletme giderlerini artırdığını söyledi.

Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) söz konusu uygulamayı yeniden değerlendirmesini beklediklerini belirten Özcan, sektörün maliyet yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.