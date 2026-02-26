Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde adeta bir yıldız gibi parlıyor. Hem attığı goller hem de yaptığı asistlerle takımının hücum hattının vazgeçilmezi haline gelen Osimhen, Avrupa'nın dev rakipleri karşısında da etkileyici performanslar sergiliyor. Takımının Avrupa'daki başarısında kilit rol oynayan bu genç yetenek, özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak adından sıkça söz ettiriyor. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki gol ve asist istatistikleri, haftanın oyuncusu adaylığı ve Galatasaray için taşıdığı önem, futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

VICTOR OSIMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL SAYISI NEDİR?

Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar toplam 7 gol kaydetti. Bu gollerin yanı sıra, takım arkadaşlarına yaptığı 3 asistle de Galatasaray'ın Avrupa'daki hücum gücünü önemli ölçüde artırdı. Özellikle son 16 turunda Juventus'a karşı oynanan rövanş maçında attığı kritik gol ile öne çıktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını evinde 5-2 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. İtalya'da oynanan rövanş maçında rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen, tur atlamayı başardı.

OSIMHEN HAFTANIN OYUNCUSU ADAYLARI ARASINDA MI?

Osimhen, Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında attığı golle öne çıkarak UEFA tarafından haftanın oyuncusu adayları listesine girmeyi başardı. Osimhen'in yanı sıra, haftanın oyuncusu adayları arasında Real Madrid'den Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth gibi önemli isimler de yer aldı.