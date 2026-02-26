Son Mühür - Jose Mourinho, aldığı ceza nedeniyle tribünde yer alamayınca Real Madrid ile Benfica arasındaki mücadeleyi statta park edilen Benfica takım otobüsünden izledi.

Record’un haberine göre Jose Mourinho, kendisine tahsis edilen locayı tercih etmeyerek karşılaşmayı takım otobüsünden takip etti. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, Mourinho’nun maçı izlediği o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.