Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Tabip Odası’nın Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleşen seçimlerine hekimler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle genç hekimlerin önceki dönemlere göre daha fazla katılım gösterdiği görüldü.

Asistan hekimlerden yoğun ilgi !

Bir önceki seçimlerde 2 bin 300 hekimin seçime katıldığı İzmir Tabip Odası seçimlerine ilginin bu yıl daha da fazla olduğu ifade ediliyor. Üç grubun yarıştığı İzmir Tabip Odası seçimleri, Alsancak’taki Namık Kemal Lisesi’nde yapılıyor. Bu yıl geçen seçimlere göre katılımın daha fazla olduğu belirtilirken, asistan hekimlerin de seçimlerine olan ilgisinin daha fazla olduğu ifade ediliyor. İzmir Çağdaş Hekim, Demokratik Katılımcı Hekimler ve İzmir Hekim Dayanışması grupları arasında çekişmeli bir seçim yaşanırken, sonuçların saat 19.00 sularında netleşeceği ifade edildi.