2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken, çocuğu ilk kez okulla tanışacak velilerin heyecanı da giderek artıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adrese dayalı sistemle gerçekleştirilen ilkokul ve anaokulu kayıtlarında, öğrencilerin doğum tarihleri en kritik belirleyici olarak karşımıza çıkıyor. Veliler, e-Devlet üzerinden çocuklarının durumunu sorgularken bir yandan da erteleme hakkının hangi ayları kapsadığını araştırıyor. Özellikle birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ile ortaokula geçiş yapacak 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin ne zaman belli olacağı da büyük bir beklenti yaratıyor. Peki, yeni dönem ilkokul kayıt işlemleri nasıl ilerleyecek? Okula başlama yaşı nasıl hesaplanıyor? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI? ŞUBE VE ÖĞRETMENLER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB, ilkokul kayıt işlemlerini çocukların güncel adres bilgileri ve yaş kriterlerini esas alarak otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden yürütüyor. Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan şube ve öğretmen seçimleri ise kura yöntemiyle netleşiyor. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri ağustos ayının son haftasında çekilecek kurayla belirlenecek.

MEB 2026-2027 İLKOKUL 1. SINIF KAYIT YAŞI TABLOSU

MEB'in belirlediği kurallara göre ilkokul ve anaokulu kayıtlarında yaş hesaplamaları 30 Eylül 2026 tarihi baz alınarak yapılıyor. Çocuğun bu tarihteki ay hesabı, kayıt hakkını veya zorunluluğunu doğrudan etkiliyor. İşte birinci sınıf için uygulanan o kriterler:

78 Ay ve Üzeri (Mart 2020 ve öncesi doğanlar): 30 Eylül 2026 itibarıyla 78 ayını dolduran tüm çocukların birinci sınıfa kayıt yaptırması zorunlu. Bu yaş grubundaki çocuklar için herhangi bir kayıt erteleme hakkı bulunmuyor.

72-77 Ay Arası (Nisan 2020 - Eylül 2020 arası doğanlar): Bu gruptaki çocukların da ilkokula başlaması zorunlu tutuluyor. Ancak çocukta özel eğitim ihtiyacı varsa ve bu durum Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporuyla belgelenirse, kaynaştırma öğrencisi statüsüyle anaokuluna yönlendirme yapılabiliyor.

69-71 Ay Arası (Ekim 2020 - Aralık 2020 arası doğanlar): Sistem bu yaştaki çocukları otomatik olarak birinci sınıfa kaydediyor. Fakat çocuğu için henüz erken olduğunu düşünen veliler, okula verecekleri bir dilekçeyle birinci sınıf kaydını iptal ettirip çocuklarını anaokuluna gönderebiliyor.

66-68 Ay Arası (Ocak 2021 - Mart 2021 arası doğanlar): Bu yaş aralığındaki çocuklar normal şartlarda anaokuluna kaydediliyor. Ancak çocuğunun gelişimini yeterli gören veliler, yazılı bir dilekçe vererek çocuklarını ilkokul birinci sınıfa kaydettirme hakkına sahip.

ANAOKULU KAYITLARINDA YAŞ KRİTERLERİ NELER?

Okul öncesi eğitimde de yaş hesaplamaları yine 30 Eylül 2026 tarihine göre işliyor. Anaokulu kayıtlarında öncelik büyük yaş gruplarına veriliyor.

5 Yaş Sınıfı (60-65 Ay): Nisan 2021 ile Eylül 2021 tarihleri arasında doğan çocuklar, doğrudan anaokulunun 5 yaş sınıfına kayıt hakkı kazanıyor.

4 Yaş Sınıfı (48-59 Ay): Ekim 2021 ile Eylül 2022 arasında doğan çocuklar, adres kayıt bölgesindeki 5 yaş grubu yerleştirmeleri bittikten sonra boş kontenjan kalması halinde 4 yaş sınıfına alınabiliyor.

3 Yaş Sınıfı (36-47 Ay): Ekim 2022 ile Eylül 2023 arası doğan çocuklar, okulda 4 ve 5 yaş gruplarının kayıtları tamamlandıktan sonra yer kalırsa ve yeterli talep oluşursa 3 yaş sınıfına kabul ediliyor.

35 Ay ve Altı (Ekim 2023 ve sonrası doğanlar): Bu gruptaki çocuklar henüz yaş sınırını doldurmadıkları için MEB'e bağlı resmi okul öncesi kurumlara kayıt yaptıramıyor. Aynı şekilde ilkokul birinci sınıf için de kayıt hakları bulunmuyor. Velilerin hesaplama yaparken yaş tablosunu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.