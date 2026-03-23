Son Mühür- İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerinde yaşayan sivillere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İsfahani, yaptığı açıklamada “48 saat içinde su depolayın, telefonlarınızı şarj edin” ifadelerini kullanarak olası yeni saldırı dalgasına işaret etti.

Enerji altyapısı hedefte

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki elektrik santrallerinin hedef alınabileceğine dair açıklaması, savaşın seyrinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, enerji altyapısına yönelik olası saldırıların yalnızca askeri değil, aynı zamanda ciddi insani ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Bu tür bir senaryoda geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanabileceği, sağlık, iletişim ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksayabileceği belirtiliyor.

Karşılıklı saldırılar bölgeye yayılıyor

Savaşın üçüncü haftasının geride kalmasıyla birlikte taraflar saldırılarını geniş bir coğrafyaya yaymış durumda.

İran; İsrail ve ABD hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki bazı noktalara füze ve İHA saldırıları düzenlerken, ABD ve İsrail de İran’daki askeri ve stratejik noktaları hedef almayı sürdürüyor.

Hava saldırıları, balistik füze atışları ve siber operasyonların yanı sıra enerji ve ulaşım hatlarının da ciddi şekilde etkilendiği bildiriliyor.

Hürmüz Boğazı alarm veriyor

Bölgedeki gerilimin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yüksek seyrediyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu hat üzerindeki risk, sadece bölge ülkelerini değil, dünya ekonomisini de doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Savaşın yayılma riski artıyor

Uluslararası çevreler, çatışmanın İran ve İsrail ile sınırlı kalmayabileceği konusunda uyarıyor. Körfez ülkeleri ve bölgedeki ABD üslerinin daha geniş çaplı hedef haline gelmesi ihtimali, savaşın bölgesel bir krizden küresel bir güvenlik sorununa dönüşebileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

28 Şubat’ta başlayan saldırılar kapsamında ABD ve İsrail, İran’daki çeşitli askeri ve stratejik noktaları hedef aldı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililere göre saldırılarda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Açıklanan verilere göre can kaybı 1348’i aşarken, yaralı sayısı 17 bini geçti.