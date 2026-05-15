İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yapımı süren Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni bir kriz iddiası gündemde yerini aldı. Örnekköy 3 ve 4’üncü etapta bulunan bazı hak sahipleri, inşaatların durma noktasına geldiğini belirterek şantiye alanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hak sahipleri, belediye iştiraki İZBETON tarafından yüklenici firmaya hak ediş ödemelerinin yapılmadığını öne sürerken, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi gerektiğini dile getirdiler.

“247 milyon liraya yakın ödeme...”

Kooperatif üyeleri adına açıklamayı Akın Erden gerçekleştirdi. Erden, son yıllarda yaşanan gelişmelerin hak sahiplerinin endişelerini artırdığını belirtti.

Erden, Örnekköy 3’üncü etap için 30 Eylül 2025 tarihinde niyet protokolü imzalandığını ifade ederek, bu süreçten sonra toplam 171 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını belirtti. Örnekköy 4’üncü etapta ise İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından Aralık 2025’ten bu yana 76 milyon 350 bin liranın İZBETON’a nakit olarak ödendiğini de ifade etti.

Hak sahiplerinin yalnızca iki kooperatif üzerinden toplam 247 milyon 950 bin lira ödeme gerçekleştirdiğini belirten Erden, üyelerin daha önce de 2+1 daireler için milyonlarca liralık ödeme yaptığını ve ödemelerin halen sürdüğünü sözlerine ekledi.

“Tesadüfen öğrendik”

Hak sahipleri, şantiye çalışmalarının durduğunu 6 Mayıs 2026 tarihinde tesadüfen öğrendiklerini iddia etti. Yapılan açıklamada, belediye yetkililerinden net bir yanıt alamadıklarını söylerlerken, yüklenici firmanın yaklaşık 400 milyon liralık hak edişinin ödenmediğinin öğrenildiği öne sürüldü.

“Teslim tarihi erkene çekilecek...”

Hak sahipleri, projelerin başlangıç sürecinde teslim tarihlerinin sözleşmelerde yer alan 700 günlük süreden daha önce tamamlanacağının ifade edildiğini söyledi.

Cemil Tugay’ın daha önce yaptığı açıklamalarda evlerin 2026 yılının mart ve nisan aylarında teslim edileceğini söylediğini hatırlatan hak sahipleri, geçen ay düzenlenen anahtar teslim törenine de vurgu yaptı.

Özgür Özel’e çağrı!

Hak sahipleri tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de çağrı gerçekleştirildi. Hak sahipleri, İzmir programı kapsamında kentte bulunan Özel’i, Örnekköy 3 ve 4’üncü etap projelerindeki mevcut durumu yerinde görmeye çağırdı.

