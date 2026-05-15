İzmir'de kent genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçelerde de belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sürüyor. Bir çalışma hamlesi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçe genelindeki çalışmaları Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara yönelik bir video paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam." ifadelerini kullandı. Torbalı genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken; Pancar Mahallesi'nde asfalt çalışması, ilçe genelinde Kurban Bayramı temizliği, Yemişlik Mahallesi'nde asfalt çalışması, Balçova Belediyesi Tiyatrosu Nazım'ın Kadınları adlı tiyatro oyunu, Ayrancılar Mahallesi'nde asfalt çalışması, ilçe genelinde çocuk oyun alanları dezenfekte çalışması, çocuklara ücretsiz dil ve konuşma terapisi, TORKEM Anneler Günü etkinlikleri, Muratbey Mahallesi'nde altyapı çalışması, kırsal mahallelerde Kurban Bayramı temizliği ve kireçleme çalışmaları, ilçe genelinde oyun alanları bakım ve onarım çalışması, ilçe genelinde yeşil alan bakım çalışması, İnönü Mahallesi'nde altyapı çalışması, Engelliler Haftası kahvaltısı, Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışması, Muratbey Mahallesi'nde altyapı çalışması, kurban pazarı satış yeri hazırlama çalışması, İnönü Mahallesi'nde kilit taşı çalışması gerçekleştirildi.

