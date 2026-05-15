Son Mühür - İzmir haftanın son iş gününe susuz başladı. Birçok ilçeyi ve mahalleyi susuz bırakan kesinti İZSU tarafından paylaşıldı. 15 Mayıs 2026 tarihinde paylaşılan kesinti listesi 4 ilçe ve 10 mahalleyi etkileyecek. Vatandaşın bu saatler arası dikkatli olması gerektiği ve önceden hazırlık yapması gerektiği kesin çünkü kesintiler 6 saati bulacak.
İşte 15 Mayıs 2026 tarihindeki su kesintilerini içeren güncel liste:
KARŞIYAKA
- Mahalleler: Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal
- Saat: 10:00 – 16:00 (Yaklaşık 6 saat)
- Neden: İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması (Bağlantı çalışması).
ÇİĞLİ
- Mahalleler: Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Cumhuriyet, Evka-2, Evka-6
- Saat: 10:00 – 16:00 (Yaklaşık 6 saat)
- Neden: İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması (Bağlantı çalışması).
KİRAZ
- Mahalleler: Cumhuriyet
- Saat: 08:30 – 13:30 (Yaklaşık 5 saat)
- Neden: Yeni yağmursuyu hattı çalışması sırasında ana borunun zarar görmesi (Müteahhit çalışması).
TORBALI
- Mahalleler: Ahmetli
- Saat: 08:46 – 11:46 (Yaklaşık 3 saat)
- Neden: Ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi ve basınç düşüklüğü.
