Vefat haberini yeğeni Emrah Esen, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum." diyen Emrah Esen, ailenin Ankara'da olduğunu da belirtti. Ankara Demetevler'deki evinde akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan sanatçının kalp krizi geçirdiği aileye yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı. Orhan Esen'in cenazesinin Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Orhan Esen kimdir?

5 Mart 1965'te Ankara'da dünyaya gelen Orhan Esen, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Keman virtüözü olan babası Mustafa Esen'in teşvikiyle küçük yaşta notalarla tanışan sanatçı, ud, kanun, bağlama ve piyano gibi birçok enstrümanı profesyonel düzeyde çalmayı öğrendi. Henüz 13 yaşında ilk bestesini yaparak yeteneğini ortaya koyan Esen, 1980 yılında Ankara'da katıldığı bir ses yarışmasında birincilik elde ederek profesyonel sahnenin kapılarını araladı.

Sadece yorumculuğuyla değil, üretken bestekâr kimliğiyle de öne çıkan Orhan Esen, kariyeri boyunca 600'den fazla esere imza attı. "Nihavent Gecesi" başta olmak üzere pek çok şarkısı; Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu ve Güllü gibi arabesk müziğin dev isimleri tarafından yorumlandı. Güçlü ve yanık sesiyle "Müslüm Gürses'in veliahtı" olarak anılan Esen, uzun yıllar müzik öğretmenliği de yaptı.

12 albümlük köklü bir kariyer

Sanatçı, 1987'den 2007'ye uzanan müzik serüveninde 12 stüdyo albümü yayımladı. Kurban Olayım (1987) ile başlayan diskografisi Ver Cezamı (2007) ile noktalandı. Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden biri olarak tarihe geçen Orhan Esen'in vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajları yağdı. Sevenler ve meslektaşları, "Besteleriyle hep yaşayacak" yorumlarıyla büyük üzüntülerini dile getirdi.

Mütevazı kişiliği ve sanatına olan bağlılığıyla da tanınan Orhan Esen, müzik camiasında "beyefendi sanatçı" olarak anılıyordu. Hem arabesk hem de Türk sanat müziği ve fantezi alanında eserler ortaya koyan sanatçı, türler arasında köprü kuran nadir isimlerden biriydi.