Trafik güvenliğini tehlikeye atan en büyük unsurlardan biri olan direksiyon başında cep telefonu kullanımı, yeni yasal düzenlemelerle birlikte çok daha sıkı bir denetim altına alındı. 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan yeni trafik kuralları, sadece idari para cezalarıyla sınırlı kalmayıp sürücü belgelerine el konulmasına kadar varan sert yaptırımlar içeriyor. Kazaların önüne geçmek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla güncellenen bu kurallar, trafikte telefonla konuşan, mesajlaşan veya ekrana bakan sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Ağırlaşan yeni faturalarla karşılaşmak istemeyen araç sahipleri, güncel ceza tutarlarını ve yaptırım süreçlerini merak ediyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMANIN CEZASI NE?

25 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni kurallar kapsamında, araçta sürüş sırasında cep telefonu ile konuşmak veya mesajlaşmak ağır trafik ihlalleri arasına alındı. Artık trafikte telefonla konuşarak hem diğer araçların hem de yayaların güvenliğini hiçe sayan vatandaşlara çok daha sert yaptırımlar uygulanacak. Direksiyon başında telefonunu eline alan sürücüler ilk seferde yüklü bir idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Aynı hatayı tekrarlayanlar için ise cezalar katlanacak.

2026 ARABADA TELEFONLA KONUŞMANIN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte direksiyon başında telefon kullanımına kesilecek ceza tutarları rekor seviyelere ulaştı. Yapılan denetimlerde seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilendiği tespit edilen sürücüler için ilk ihlalde 5.000 TL idari para cezası belirlendi. Caydırıcılığı en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yasa, kuralı çiğnemekte ısrar edenleri ise daha ağır bir faturayla cezalandırıyor. Aynı kural ihlalinin bir yıl içerisinde tekrar edilmesi durumunda, kesilecek para cezası 20.000 TL'ye kadar çıkıyor.

ARABADA TELEFONLA KONUŞMAK EHLİYETE EL KONULMASINA YOL AÇAR MI?

Yeni yasanın getirdiği en sarsıcı yaptırımlardan biri de sürücü belgelerine yönelik oldu. Direksiyon başında telefonla konuşma ihlali bir yıl içinde tekrar ederse, sürücü sadece 20.000 TL'lik para cezasını ödemekle kalmıyor; aynı zamanda ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor.