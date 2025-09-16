Son Mühür- ORC'nin 6-9 Eylül tarihleri arasında bin 870 katılımcıyla CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırma İzmir'in siyasi rekabette son durumunu gözler önüne serdi.

Parti içi iktidar kavgasının adliye koridorlarına taşındığı ve siyasi gündeme son donemlerde sürekli kaosla gelen CHP, İzmir'deki rekabette liderliği bırakmaya niyetli görünmüyor.

CHP'nin en yakın rakibi AK Parti'den iki, İYİ Parti ve DEM'den'den altı ve MHP'den dokuz kat fazla oy aldığı anket sonuçları şöyle.

CHP yüzde 42.5

AK Parti yüzde 22

İYİ Parti yüzde 7.5

DEM Parti yüzde 7.3

MHP yüzde 4.4

Zafer Partisi yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.5

TİP yüzde 2.1

Türkiye genelinde tablo nasıl?

Türkiye genelinde de Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin yarışı önde götürdüğü görülüyor. 12-14 Eylül tarihleri arasında 26 ilde, 3 bin 400 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada CHP'yle AK Parti arasında yüzde 2.6'lık CHP lehine bir fark olduğu görülüyor.

DEM Parti'nin üçüncü sırada yer aldığı rekabette İzmir'in aksine MHP, milliyetçi seçmende İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin önünde yer almayı başardığı görülüyor.



Türkiye geneli kim, ne kadar oy alıyor?



CHP yüzde 32.5

AK Parti yüzde 29.9

DEM Parti 7.9

MHP yüzde 7.5

İYİ Parti yüzde 5.9

Zafer partisi yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9