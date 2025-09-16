Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin imar planı hakkında açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Yıldız, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın Bornova Planları üzerinden eleştirildiğini belirterek, “Sayın Kaya’nın sözleri Bornova’daki planlara değil, sizin siyasi kültürden, adap ve erkandan uzak üslubunuza yöneliktir” dedi.

Eşki’nin kamuoyuna açıklama yaparken Bornova Planlarına girmesini “manidar” bulan Yıldız, “Madem konuya girdiniz, biz de sorularımızı net şekilde yöneltiyoruz” diyerek 10 kritik soru sıraladı.

“Bakanlık size görüş sordu mu, sormadı mı?”

Yıldız’ın soruları arasında en dikkat çekici olanı, Bornova Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yazışmalarına ilişkin oldu. Yıldız, “Bakanlık size hiçbir şey sormadı diyorsunuz, net şekilde soruyorum: Bakanlık size resmi yazıyla plana yönelik görüş sordu mu, sormadı mı? Eğer sormadıysa neden 2 Ağustos 2024 tarihinde Bakanlığa 4 sayfalık görüş yazısı gönderdiniz?” diye sordu.

“Olumsuz görüş vermediniz ama dava açtınız”

AK Partili Yıldız, Bornova Belediyesi’nin çelişkili tutum sergilediğini öne sürerek, “Olumsuz görüş vermediğiniz plana ne hikmetse sonra dava açtınız. Bir anda fikirlerinizi ne değiştirdi anlayamadım. Üstelik dava açarken aynı zamanda uygulama etap sınırlarını belirlediniz. Bu çelişkili kararınız dava sürecinde belediyenin elini zayıflatmıyor mu?” ifadelerini kullandı.

10 soruyu peş peşe sıraladı

Yıldız’ın Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yönelttiği 10 soru şöyle:

Bakanlık size plana ilişkin resmi yazıyla görüş sordu mu, sormadı mı? Eğer sormadıysa, 2 Ağustos 2024’te neden Bakanlığa 4 sayfalık görüş gönderdiniz? Bu yazıda plana “olumlu” mu, “olumsuz” mu görüş verdiniz? Pek çok plana “hayır” derken, bu plana neden net bir ret vermediniz? 4 sayfalık görüşünüzde “alan büyüklüğü uygundur” derken, itirazınızda “sit alanı bütünlüğünde çalışma gerekir” diyerek çelişkiye düşmediniz mi? Bakanlık, 07.06.2025 tarihinde yaptığınız itirazların bir kısmını kabul ettiğini resmi yazıyla size bildirdi mi? “Plan bütününde DOP alanları eşit değil” dediğiniz halde neden encümen kararıyla uygulama etaplarını belirlediniz? Olumsuz görüş vermediğiniz plana neden daha sonra dava açtınız? Yarın dava sürecinde karşı taraf, “Belediye önce olumsuz görüş vermedi, sonra dava açtı, ardından etap sınırlarını belirledi” derse nasıl savunma yapacaksınız? 1 yılı aşkın süredir bildiğiniz süreç için neden şimdi açıklama yapma ihtiyacı duydunuz?

“Üslubunuz ortada, umudum yok ama cevap verin”

Başkan Eşki’nin dilini “sokak ağzı” olarak niteleyen Yıldız, “Üslubunuz ortada, kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap verme umudum yok ama yine de soruyorum” dedi.

Yıldız, son olarak, “AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grubu olarak biz sürecin başından bu yana planlara yönelik öneri ve tenkitlerimizi Meclis’te dile getirdik. İzmir’in her sorununda çözümün tarafıyız. Ancak nezaket ve seviyeden uzak üslubunuz sebebiyle sizinle bir şey konuşmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.