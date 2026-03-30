Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 27-29 Mart tarihlerinde İZFAŞ tarafından organize edilen Optic World İzmir - 3. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, sadece ticari bir platform olmakla kalmayıp, tıp dünyasının en güncel sorunlarının masaya yatırıldığı bilimsel bir zirveye dönüştü. Sektör profesyonellerini, akademisyenleri ve teknoloji üreticilerini aynı paydada buluşturan etkinlikte, özellikle çocuklarda hızla yayılan miyopi vakaları en kritik gündem maddesi olarak öne çıktı. Uzmanlar, miyopinin artık basit bir görme kusuru olmaktan çıkıp, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısını etkisi altına alması beklenen küresel bir halk sağlığı krizine dönüştüğü konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Teknolojik kırılma ve optik sektöründe yapay zeka dönemi

Programın açılış kürsüsünde söz alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi ve İZOGO Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Hasan Durmuş, fuarın sektörel bir buluşma noktasından öte, eğitim ve üretimin harmanlandığı akademik bir yapıya büründüğünü ifade etti. Günümüz dünyasında yapay zekanın tıpkı matbaanın icadı gibi devrimsel bir etkisi olduğunu belirten Durmuş, optik sektörünün bu dijital dönüşümün tam merkezinde yer aldığını vurguladı. Akademik program kapsamında, dijital ölçümleme teknolojilerinden miyopinin ekonomik projeksiyonlarına, modern ön muhasebe süreçlerinden görme sağlığındaki iyileştirmelere kadar geniş bir yelpazenin ele alınarak sektörel vizyonun güncellenmesi hedefleniyor.

Çocukluk çağının gizli tehlikesi: Premiyopi ve erken teşhis

Miyopinin gelişim süreçlerini ve "premiyopi" olarak adlandırılan riskli başlangıç dönemini mercek altına alan Doç. Dr. Oya Dönmez, dijitalleşen yaşam tarzının göz sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini paylaştı. Günümüzde çocukların uzun süreli yakın mesafe aktivitelerine maruz kalması ve ekran başında geçirilen sürenin artmasının miyopiyi tetikleyen temel unsurlar olduğunu belirten Dönmez, açık havada geçirilen vaktin azalmasının koruyucu kalkanı ortadan kaldırdığını söyledi. Erken yaşta başlayan miyopinin ilerleme hızının çok daha yüksek olduğunu hatırlatan uzmanlar, düzenli göz taramalarıyla erken müdahalenin; özel tasarımlı camlar ve yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde hastalığın seyrini yavaşlatabileceğini önemle vurguladı.

İleri derece miyopinin sağlık sistemine yükü ve komplikasyonlar

Görme sağlığındaki bozulmaların sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik külfet olduğunu belirten uzmanlar, tedavi edilmeyen miyopinin trajik sonuçlarına dikkat çekti. Doç. Dr. Oya Dönmez, kontrol altına alınmayan miyopinin ilerleyen aşamalarda retina hastalıklarına ve geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun hem bireylerin yaşam kalitesini düşürdüğü hem de küresel sağlık sistemleri üzerinde yönetilmesi güç bir mali yük oluşturduğu ifade edildi. Bu bağlamda, optisyenler ve göz hekimleri arasındaki multidisipliner iş birliğinin, sürdürülebilir bir toplum sağlığı politikası için kaçınılmaz olduğu dile getirildi.

Yeni nesil optik çözümler: DIMS Teknolojisi ve akıllı lensler

Miyopi yönetiminde teknolojinin geldiği son nokta, fuarın en çok ilgi gören sunumları arasında yer aldı. Sektör temsilcilerinden Begüm Çankırlı, özellikle çocuklarda göz uzamasını kontrol altına almayı hedefleyen DIMS teknolojisinin, klinik çalışmalarda miyopi ilerlemesini anlamlı düzeyde yavaşlattığını belirtti. Benzer şekilde Fatih İbiş de kontakt lens teknolojilerindeki devrimsel gelişmelere değinerek, yeni nesil lenslerin artık sadece net görüş sağlamadığını, aynı zamanda miyopinin fiziksel gelişimini frenleyen tedavi edici bir fonksiyon üstlendiğini aktardı. Uzmanlar, 2050 yılı öngörülerinin korkutucu bir tablo çizdiğini ancak doğru teknoloji ve erken müdahale ile bu sürecin yönetilebilir olduğunu hatırlatarak vizyoner bir bakış açısının önemini vurguladı.