Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in bilinen en eski yerleşim yeri olan Yeşilova Höyüğü, yüzyıllar sonra yeniden insan sesleriyle, müzikle ve alkışlarla yankılandı. İzmir Aşkına Derneği üyesi 50 gönüllü oyuncu, kentin tam 8500 yıllık geçmişini anlatan "8500" müzikalini tam da bu hikayenin başladığı topraklarda sahneye taşıdı. Tarihi kazı alanının büyüleyici atmosferinde gerçekleşen açık hava gösterisi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken gecenin sonunda tüm salon oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Dev kadro, tarihi mekanda adeta devleşti.

"Teknik kısıtlıydı ama ruh bambaşkaydı"

Gecenin anlamı büyüktü. Bugüne kadar 5 farklı müzikal hazırlayan ve 110 kez sahne tozu yutan ekip, ilk defa bu denli yüksek bir manevi sorumlulukla sahnedeydi. Seyircilerin yoğun ilgisi karşısında gözyaşlarını tutamayan İzmir Aşkına Derneği Başkanı Filiz Güleç, bu özel gecenin dernek tarihindeki yerini şu sözlerle özetledi:

“Şehrimizi tanıtmak için yollardayız ama İzmir’i, İzmir’in tam olarak başladığı noktada anlatmak tarif edilemez bir mutluluk. Belki teknik imkanlarımız kısıtlıydı, belki açık havada şartlar mükemmel değildi ama bu oyunun ruhu buraya aitti. Biz bugün burada tarih yazdık.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi iş birliğinde, Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığında yürütülen Yeşilova Höyüğü kazıları, kentin köklerini gün yüzüne çıkarıyor. Dernek, sadece sahne performansıyla yetinmedi. Sahne tozunu iyiliğe dönüştüren ekip, son dört yıldır oyunlardan elde edilen bağış gelirlerini kentin ihtiyaçlarına harcıyor. Bu kapsamda Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin giriş bölümündeki zemin düzenlemesi de derneğin katkılarıyla yapıldı.

Sahne sonunda Homeros sürprizi

Gecenin en heyecanlı anı ise kapanışta yaşandı. Oyun biter bitmez sahneye çıkan Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, her gösterinin sonunda "Homeros İzmirlidir" mottosunu haykıran oyunculara büyük bir sürpriz hazırlamıştı. Derin, tüm ekip adına dernek yönetimine özel bir Homeros heykeli takdim etti.

Güzel haber ise gecenin finalinde geldi. İzleyicilerin yoğun talebini ve projenin tarihi önemini dikkate alan yetkililer, "8500" müzikalinin bundan sonra her ay bir kez Yeşilova Höyüğü’nde düzenli olarak sahneleneceğinin müjdesini verdi. İzmir'in köklerine yolculuk yapmak isteyenler için tarihin kapıları sanatla aralanmaya devam edecek.

