Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de yaz aylarının gelmesiyle beraber dere yataklarında meydana gelen koku sorununa karşı İZSU ekipleri harekete geçti.

Özellikle Körfez'e dökülen Meles Çayı ve Arap Deresi'nde yürütülen yoğun temizlik mesaisi tamamlandı. Ekipler, bir ay boyunca hem sıcağa hem de zorlu şartlara karşı mücadele vererek dere yataklarını nefes aldıracak hale getirdi.

Bir aylık yoğun temizlik mesaisi

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Meles Deltası'nda toplanan çamur ve atıklar, çevreye rahatsızlık veren ağır bir kokuya dönüşmüştü.

İZSU ekipleri bu durumu engellemek adına önce liman bölgesinde dere ve Körfez bağlantısını geçici setlerle kesti.

Ardından, 55 kişilik bir ekip, 9 pompa, 14 iş makinesi ve 26 kamyonla sahaya indi. Bir ay süren detaylı çalışma sonucunda, dere yataklarının su taşıma kapasitesi artırıldı ve çevreyi rahatsız eden o atık yığınları tamamen bölgeden arındırıldı.

Sırada Manda Çayı var

Körfez'in daha temiz olması için yapılan bu çalışmalar tek bir bölgeyle sınırlı değil. Meles ve Arap Deresi'ndeki süreci tamamlayan ekipler, şimdi rotayı Manda Çayı'na çevirdi.

İZSU'nun hazırladığı takvim kapsamında, temizlik çalışmaları sırasıyla Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi gibi Körfez'e bağlanan diğer noktalarda da sürecek.