OnePlus 15T, "küçük telefon = düşük performans" algısını tamamen yıkmayı hedefliyor. Karşılaştırma yapıldığında benzer boyuttaki Samsung Galaxy S26'nın 4.300 mAh bataryaya sahip olduğu düşünülürse, OnePlus'ın bu kompakt gövdeye sığdırdığı 7.500 mAh kapasite oldukça etkileyici. Cihaz 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği de sunuyor.

OnePlus 15T ekran özellikleri

OnePlus 15T'nin 6.32 inç AMOLED paneli, 1.5K çözünürlük (2640x1216 piksel) ve 165Hz adaptif yenileme hızı sunuyor. Sadece 1.1 mm kalınlığındaki simetrik çerçeveler ekran deneyimini üst seviyeye taşıyor. 3.600 nit tepe parlaklığı ve 3.840Hz PWM karartma teknolojisi göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ekran, OPPO Crystal Shield Glass ile korunuyor.

İşlemci ve performans

Cihazın kalbinde Qualcomm'un 3nm mimarisiyle ürettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alıyor. AnTuTu testlerinde 4.45 milyonun üzerinde puan alan bu çip, OnePlus 15T'yi piyasadaki en güçlü Android telefonlardan biri yapıyor. İşlemciye 16 GB'a kadar LPDDR5X Ultra Pro RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. 5.150 mm² büyüklüğündeki buhar odası soğutma sistemi, yoğun kullanımda bile kararlı performans sağlıyor.

OnePlus 15T kamera sistemi

Kamera tarafında LUMO Imaging görüntüleme sistemiyle donatılan cihaz, 50 MP ana kamera (f/1.8, OIS destekli) ve 50 MP periskop telefoto kamera (f/2.8, 3.5x optik zoom) sunuyor. Sistem 7x'e kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. 8K 60fps ve 4K 120fps video çekimi de destekleniyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

OnePlus 15T fiyatı

OnePlus 15T, Çin'de üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor: Healing White Chocolate, Pure Cocoa ve Relaxing Matcha. Fiyatlar şu şekilde belirlendi: 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonu 4.299 yuan (yaklaşık 624 dolar), 16 GB RAM + 512 GB depolama versiyonu ise 5.199 yuan (yaklaşık 754 dolar) seviyesinde. Cihazın IP69K su ve toz dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. Global pazara ne zaman geleceği henüz netleşmedi, Türkiye'de satışa sunulma ihtimali ise düşük görünüyor.