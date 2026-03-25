iOS 26.4 güncellemesi iPhone 11 ve sonrası tüm modellerde kullanılabiliyor. Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar uygulamasından Genel bölümüne, ardından Yazılım Güncelleme seçeneğine gitmek yeterli. Peki iOS 26.4 ile neler değişiyor? İşte öne çıkan tüm yenilikler.

Apple Music'e yapay zeka dokunuşu

iOS 26.4 ile birlikte Apple Music uygulaması beş farklı yenilik kazanıyor. Yapay zeka destekli Playlist Playground özelliği, kullanıcıların metin tabanlı bir komutla otomatik çalma listesi oluşturmasına olanak tanıyor. Herhangi bir ruh hali, tür ya da fikir yazıldığında sistem otomatik olarak 25 şarkılık bir liste oluşturuyor. Bunun yanında Konserler sekmesi, arşivdeki sanatçıların yakınlardaki gösterilerini keşfetmeyi kolaylaştırıyor. Albüm ve çalma listesi sayfalarına eklenen tam ekran arka planlar ise uygulamaya daha sürükleyici bir görünüm kazandırıyor.

Denetim Merkezi'ne eklenen Çevrimdışı Müzik Tanıma özelliği de dikkat çekiyor. İnternet bağlantısı olmadan şarkıları tanıyabilen bu araç, cihaz çevrimiçi olduğunda sonuçları otomatik olarak iletiyor.

8 yeni emoji ve güvenlik iyileştirmeleri

Güncellemeyle birlikte emoji klavyesine 8 yeni emoji ekleniyor. Katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüz gibi tasarımlar bu yeni emojiler arasında yer alıyor. Güvenlik cephesinde ise Çalınan Cihaz Koruması artık tüm kullanıcılar için varsayılan olarak etkin hale geliyor. Daha önce manuel olarak açılması gereken bu özellik, cihaz güncellendikten sonra otomatik olarak devreye giriyor.

Erişilebilirlik ve performans güncellemeleri

Erişilebilirlik alanında Parlak Efektleri Azalt ayarı, düğmelere dokunulduğunda oluşan parlak yanıp sönmeleri minimize ediyor. Hareketi Azalt seçeneği ise Liquid Glass animasyonlarını daha güvenilir biçimde azaltarak harekete duyarlı kullanıcılar için konfor sağlıyor. Altyazı ve açıklama ayarlarına artık medya izlerken doğrudan erişilebiliyor.

Güncellemede bunların dışında AirPods Max 2 desteği, Freeform uygulamasına gelişmiş görsel düzenleme araçları, anımsatıcıları acil olarak işaretleme özelliği ve hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu da yer alıyor. Satın Alma Paylaşımı ise Aile Paylaşımı grubundaki yetişkin üyelerin kendi ödeme yöntemlerini kullanmasına imkân tanıyor. Apple ayrıca bu güncellemede Safari ve Mesajlar dahil 35'ten fazla güvenlik açığını kapatıyor.