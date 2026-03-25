19 Mayıs 2026 tarihinde Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak olan Forza Horizon 6, ilerleyen dönemde PlayStation 5 platformuna da gelecek. Premium Edition sahipleri ise 15 Mayıs'tan itibaren erken erişim avantajından yararlanabilecek. 550'den fazla gerçek dünya aracı, özelleştirilebilir garajlar ve CoLab etkinlik sistemiyle serinin en kapsamlı deneyimini vaat eden oyunun donanım beklentileri şöyle şekilleniyor.

Forza Horizon 6 minimum sistem gereksinimleri

Forza Horizon 6'yı çalıştırabilmek için en az Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve SSD depolama birimi gerekiyor. Ekran kartı tarafında Nvidia GTX 1650, AMD RX 6500 XT, Intel Arc A380 ya da Arc B390 yeterli görülüyor. Minimum listede bir iGPU seçeneğinin yer alması, entegre grafik birimlerinin oyun dünyasındaki artan gücüne işaret ediyor. İşletim sistemi olarak Windows 10 22H2 ve üzeri, DirectX 12 desteği ve geniş bant internet bağlantısı şart koşuluyor.

Forza Horizon 6 önerilen sistem gereksinimleri

1440p / High / 60 FPS deneyimi için önerilen donanımlar da açıklandı. Bu seviyede Intel i5-12400F veya AMD Ryzen 5 5600X işlemci, RTX 3060 Ti, RX 6700 XT ya da Intel Arc A580 ekran kartı tavsiye ediliyor. 4K / Ultra / Ray Tracing / 60 FPS seviyesinde ise çıta oldukça yükseliyor. Bu ayarlar için Intel i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700X işlemci, RTX 5070 Ti ya da RX 9070 XT ekran kartı ve 32 GB RAM talep ediliyor.

PC sürümünde hangi teknolojiler destekleniyor?

Forza Horizon 6'nın PC versiyonu, sınırsız kare hızı desteği, ultra geniş monitör uyumu, gelişmiş ray tracing yansımaları ve küresel aydınlatma özellikleriyle geliyor. Oyun ayrıca Steam Deck, ROG Ally ve ROG Xbox Ally gibi taşınabilir cihazlarda da oynanabilir olacak. Hem kontrolcü hem de yarış direksiyonu tam uyumluluğuyla gelen yapım, PC platformunun esnekliğinden sonuna kadar faydalanmayı hedefliyor.