Son Mühür/ Yağmur Daştan- Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Bornova Kazımdirik Mahallesi sınırlarında yapılacak kütüphane projesi ile buna bağlı imar planı değişikliği maddelerinde hararetli tartışmalara sahne oldu. Söz konusu maddelere göre önce protokol sonra parselasyon gelecekti. Fakat mecliste yaşanan tartışmaların ardından komisyonlardan oy birliğiyle gelen maddeler, meclis üyelerinin şerhleri ve itirazları sonucunda meclis salonunda "oy çokluğu" ile kabul edildi.

Kütüphane protokolü ve imar düzenlemesi karşı karşıya getirdi

Meclis gündeminin 17 ve 18. maddelerinde yer alan; Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle Bornova Kazımdirik Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan kütüphane yapım protokolü ile bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi mecliste tansiyonu yükseltti.

Hukuk, İmar ve Bütçe komisyonlarında titizlikle incelenerek ve süre şartı eklenerek "oy birliği" ile meclis sevk edilen raporlar, meclis kürsüsünde üyelerin farklı yaklaşım ve itirazlarıyla karşılaştı.

Hakan Yıldız "Geçmişine olumlu bakıyoruz ancak mahkeme kararı var"

Meselenin hukuki geçmişine ve gelişim sürecine dikkat çeken AK Parti Meclis üyesi Hakan Yıldız, ortada bir mahkeme kararı ve altyapı planı olduğunu vurguladı. Yıldız, "Çok ciddi itirazlarımız vardı ancak biz meselelere çözüm odaklı bakarız. İmar komisyonundaki arkadaşlarımızın mahkeme kararı doğrultusundaki görüşlerinin komisyonlardan geldiği şekline, yani geçmişine olumlu bakıyoruz" diyerek konunun hukuki boyutuna işaret etti.

"Özverili bir çalışmayla bağışı kazandırdık"

Sürecin komisyon aşamasında büyük bir uzlaşıyla yürütüldüğünü belirten CHP Seferihisar Meclis Üyesi Ceren Türer Urkal , "Bu süreç şartlı bağış olarak değerlendirilebilirdi. Komisyonda hem AK Parti hem de CHP grubu olarak gerçekten çok özverili bir çalışma yürüttük ve bu bağışı belediyemize kazandırdık. Raporların komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasının en doğrusu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Normal bir bağış protokolüne dönüştürdük

Usul yönünden söz alan AK Parti'li Özgür Kaner, bürokratların hazırladığı taslak üzerinde hukuk komisyonu olarak ciddi değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Gündem oluşturulurken 17. maddedeki kıstaslar üzerinde hukuk komisyonu olarak neredeyse tamamına yakınında değişiklik yaptık ve metni normal bir bağış protokolü haline getirdik. İmar komisyonundaki arkadaşlarımız da süreye dair önemli bir madde eklediler" dedi.

"Raporlar doğrultusunda değerlendiriyoruz"

Oylama öncesi söz alan Candaş Yeter, değerlendirmelerini komisyon raporları üzerinden şekillendirdiğini belirterek, çalışmanın İmar, Plan-Bütçe ve Hukuk komisyonlarının ortak görüşleri doğrultusunda olgunlaştırıldığını hatırlattı.

Hüsnü Boztepe ise maddelere olumsuz oy vereceğini açıkça ilan ederek, "17 ve 18. maddelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi boşa düşmüş bir plana göre yapılmış bir iş var. 2016 planında değişiklik yapılıyor ancak benim içime sinmeyen şey bu iki maddenin arka arkaya gelmesi" diyerek tepki gösterdi.

Altan İnan ise, tarihi bir sürece vurgu yaparak "2016 yılından beri kalan bir planın 17. ve 18. maddelerinde oyumun olumsuz olduğunu belirtmek isterim" diyerek ret oyu kullanacağını açıkladı.

Komisyonlarda oy birliği mecliste oy çokluğu ile geçti

Yaşar Holding'in kütüphane yapımı için ruhsat alımından itibaren 24 ay içinde binayı tamamlayıp anahtarı teslim etmesini şart koşan 17 nolu protokol maddesi ile mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan 18 nolu imar planı değişikliği maddesi, meclis üyelerinin sert tartışmaları ve karşı oylarının ardından oy çokluğuyla kabul edilerek meclisten geçti.